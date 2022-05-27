【聚焦人幣】人幣中間價續貶６２１點子，報６﹒７３８７至一周低

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３８７，

較上個交易日跌６２１點子，錄兩連貶，至５月２０日以來一周最低，上個交易日報

６﹒６７６６。

人民幣即期匯率（ＣＮＹ）昨日一度觸及６﹒７５關口，日內最多跌逾７００點，離岸人民

幣兌美元（ＣＮＨ）最低跌破６﹒７７關口，日內亦跌超６００點。動輒超過０﹒５％的波幅，

在今年以來的人民幣匯率走勢中並不多見。內媒引述交易人士表示，近期交易量不夠活躍，流動

性偏低，易放大匯率波動。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７３８７ ＋６２１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２３３２ ＋９４３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒３０３８ ＋５５５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５８５ ＋７９﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒５０２４ ＋９２３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７８７２ ＋４６７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３７０１ ＋３９３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９１０６ ＋５０６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３０８ ＋８５７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７５５ ＋６４２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２１ －５６﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒５８６１ ＋６９８６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３３１７ －２１８﹒００

１人民幣╱韓元 １８７﹒０７００ －２２０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

