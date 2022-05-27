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27/05/2022 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價續貶６２１點子，報６﹒７３８７至一周低

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３８７，
較上個交易日跌６２１點子，錄兩連貶，至５月２０日以來一周最低，上個交易日報
６﹒６７６６。
　　人民幣即期匯率（ＣＮＹ）昨日一度觸及６﹒７５關口，日內最多跌逾７００點，離岸人民
幣兌美元（ＣＮＨ）最低跌破６﹒７７關口，日內亦跌超６００點。動輒超過０﹒５％的波幅，
在今年以來的人民幣匯率走勢中並不多見。內媒引述交易人士表示，近期交易量不夠活躍，流動
性偏低，易放大匯率波動。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７３８７　　＋６２１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２３３２　　＋９４３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒３０３８　　＋５５５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５８５　　　＋７９﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５０２４　　＋９２３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７８７２　　＋４６７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３７０１　　＋３９３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９１０６　　＋５０６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０３０８　　＋８５７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７５５　　＋６４２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２１　　　－５６﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒５８６１　＋６９８６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３３１７　　－２１８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒０７００　　－２２０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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