【聚焦人幣】人幣中間價續貶６２１點子，報６﹒７３８７至一周低

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３８７，
較上個交易日跌６２１點子，錄兩連貶，至５月２０日以來一周最低，上個交易日報
６﹒６７６６。
人民幣即期匯率（ＣＮＹ）昨日一度觸及６﹒７５關口，日內最多跌逾７００點，離岸人民
幣兌美元（ＣＮＨ）最低跌破６﹒７７關口，日內亦跌超６００點。動輒超過０﹒５％的波幅，
在今年以來的人民幣匯率走勢中並不多見。內媒引述交易人士表示，近期交易量不夠活躍，流動
性偏低，易放大匯率波動。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７３８７ ＋６２１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２３３２ ＋９４３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒３０３８ ＋５５５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５８５ ＋７９﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒５０２４ ＋９２３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７８７２ ＋４６７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３７０１ ＋３９３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９１０６ ＋５０６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３０８ ＋８５７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２７５５ ＋６４２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２１ －５６﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒５８６１ ＋６９８６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３３１７ －２１８﹒００
１人民幣╱韓元 １８７﹒０７００ －２２０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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