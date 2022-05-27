《鍾之日記》阿里業優港股揚，工業利潤現負值

《鍾之日記》５月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美隔空口水戰，美國國務卿布林肯在喬治華盛頓大學發表演說，闡述拜登政府的對華政策

。布林肯提到，中國是對國際秩序的「最嚴重長期挑戰」，美國對華戰略是投資、聯合和競爭；

美國將捍衞及加強維護能維持和平與安全的國際法及制度，令中美在內的國家能夠共存合作，強

調美方不尋求與中國衝突或進入新冷戰，反而是決心避免出現這些情況。對於此番論述，中國外

交部發言人回應表示：我們拭目以待。中國駐美國大使秦剛則回應，美國用競爭定義中美關係只

會加劇緊張，引發對抗。加徵關稅傷害的是美工商界和消費者，並推高美國內通脹。美若延續關

稅，中國也將奉陪到底。



＊恒指飆６００點，滬指周跌０﹒５％＊



內地新冠疫情之下的防控措施嚴重衝擊工業生產和銷售，最新公布的４月工業利潤同比下降

８﹒５％，時隔兩年再現負值，且降幅為２０２０年３月以來最大，其中汽車製造業拖累尤為明

顯。１－４月全國規模以上工業企業利潤同比增長３﹒５％，增速較１－３月的８﹒５％大幅收

窄。滬深股市今早高開，盤中一度翻綠，但油氣股全天強勢，大基建板塊走強，滬綜指收升

０﹒２３％，報３１３０﹒２４點，全周仍累跌０﹒５％。兩市成交８１５８億元人民幣，較上

日少近１％。

憧憬美國通脹見頂，美股持續反彈，道指連升第五日，在阿里巴巴（０９９８８）季績後抽

升帶挈下，港股收市飆近６００點，但仍受制５０天線（２０８５２點）。恒指高開５２９點或

２﹒６％，報２０６４６，升幅隨即擴大，最多飆６６３點，高見２０７７９，午後升幅一度放

緩至３７７點，低見２０４９４，尾市重拾動力，最終恒指收報２０６９７點，升５８１點或

２﹒８９％；國指收７０８２點，升２０５點或２﹒９８％；科技股指數全日收報４１８６點，

升１５３點或３﹒８％。周末前成交暢旺，大市成交額增至１２００﹒５５億元。



＊業績有驚喜，百度阿里飆一成多＊



百度（０９８８８）、阿里巴巴公布業績均勝市場預期，兩者今早大升逾一成，全日分別收

漲１４﹒３％及１２﹒２％。

百度公布截至２０２２年３月３１日止首季業績，集團首季虧損錄８﹒８５億元人民幣，去

年同期純利錄２５６﹒５３億元人民幣，以非美國通用會計準則計算，其純利則按年跌９﹒７％

至３８﹒７９億元人民幣，仍勝預期，每股美國存託股基本虧損錄２﹒８７元人民幣。集團總收

入２８４﹒１１億人民幣，按年升１％。期內百度擴大雲計算和自動駕駛等業務的努力抵 消了

中國廣告銷售疲軟的影響。

阿里公布財年第四季和全年業績，受累內地３月起疫情重燃，宏觀經濟面臨下行壓力，阿里

上季收入按年增長９％至２０４０﹒５２億元人民幣，但好過預期的２００６億元人民幣；非美

國通用會計準則（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）的經調整盈利１９７﹒９９億元人民幣，按年跌２４％，

差過預期的２０７﹒６８億元人民幣，不過經調整每股ＡＤＳ攤薄收益為０﹒９９元，高過預期

的０﹒７１元。

其他科技股跟隨普遍造好，美團（０３６９０）漲３﹒３％，騰訊（００７００）升

２﹒３％，快手（０１０２４）升１﹒１％，京東（０９６１８）開始公布「６１８」年中大促

銷的多項折扣細則，股價收升５﹒６％。



＊中海油升半成創兩年高＊



歐盟仍尋求禁止俄羅斯石油入口，加上全球股市造好及美元滙價偏軟，國際油價延續升浪。

布蘭特期油價格連升６個交易天，創下兩個月新高。紐約期油昨日曾升３％升至１１４美元一桶

，獲準派息和回購股份中海油（００８８３）早市最多升半成，創２０２０年初以來新高。收市

升３﹒４５％，報１２元。中海油Ａ股（滬：６００９３８）漲停見１８﹒５元人民幣，創上市

新高。

石油股跑出，中石化（００３８６）升１﹒２％，中石油（００８５７）升２﹒２％，中集

安瑞科（０３８９９）升１％，中海油服（０２８８３）升２﹒２％。

中信証券最新報告就表示，２０２０年全球疫情爆發後，全球大宗商品市場全面上漲，主要

在於供需矛盾突出，即需求快速反彈、供給修復緩慢。中信証券料，２０２２年或是大宗商品見

頂之年，大宗商品價格中樞或將維持高位，其中包括原油、穀物、化肥、鋁等在內的俄烏兩國主

要出口商品或具備較強的抗跌屬性。進入２０２３年，大宗商品價格有望逐步回落，但相較於

２０１９年疫情爆發前的水平，其價格的絕對值或仍在高位。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

