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27/05/2022 09:05

【新冠肺炎】上海昨增本土確診病例４５例、無症狀感染者２１９例

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上海市衛健委今早通報，２６日新增本土新冠肺炎確診病例
４５例和無症狀感染者２１９例，其中３３例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，１２例確診病
例和２１９例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增本土死亡１例，患者女性，８７歲，合併有
冠心病、急性心功能不全、高血壓、糖尿病等基礎疾病，入院後因病情加重，搶救無效死亡。死
亡原因為基礎疾病。
（ｃｔ）

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