【大國博弈】秦剛：競爭定義中美關係加劇緊張，若延續關稅將奉陪

《經濟通通訊社２７日專訊》中國駐美國大使秦剛出席印第安納州全球經濟峰會期間回應美

國國務卿布林肯發表的對華政策演講，他稱，布林肯特別提到美國要在對中國競爭中勝出。用競

爭定義中美關係只會加劇緊張，引發對抗。美方所稱的競爭也不是公平、健康的競爭，競爭應是

公平公正，基於公認的國際關係基本準則和世貿組織規則，讓雙方彼此變得更好，而不是你輸我

贏的零和博弈，把自己的一套私規強加給對方，更不是不擇手段遏制、打壓另一方。這不是競爭

，而是惡意對抗，將產生危險後果。



＊美若延續關稅，中國也將奉陪到底＊



秦大使表示，２０２１年中美貿易額達到創紀錄的７５００多億美元，同比增長２８﹒７％

。其中，中國自美進口１７９５億美元，同比增長３２﹒７％。中美經貿關係支撐了２６０萬個

美就業崗位。特朗普政府挑起貿易戰，加徵關稅損害雙方利益。美貿易赤字並未因此減少，相反

，自對華３０１關稅生效以來，美企已損失１﹒７萬億美元市值，美失去近２５萬個就業崗位，

每個家庭年均開支增加近１３００美元。關稅傷害的是美工商界和消費者，並推高美國內通脹。

首批３０１關稅將於７月５日到期，美政府正評估是否延續，當然如果關稅延續，我們也將奉陪

到底。（ｃｔ）

