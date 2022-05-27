【大國博弈】布林肯：美國非尋求將中國隔絕全球經濟，不支持台獨

《經濟通通訊社２７日專訊》美國國務卿布林肯在喬治華盛頓大學發表演說，闡述拜登政府

的對華政策。他指出，美國並非尋求將中國與全球經濟隔絕，而是希望北京遵守國際規則。他稱

中國是唯一一個國家既有意圖重塑國際秩序，也愈來愈具有經濟、外交、軍事和技術力量去這樣

做。美國將捍衞及加強維護能維持和平與安全的國際法及制度，令中美在內的國家能夠共存合作

，強調美方不尋求與中國衝突或進入新冷戰，反而是決心避免出現這些情況。

布林肯在演說讚揚中國人民在過去４０年辛勤工作，令經濟成功轉型，但目前的領導層在國

內加強鎮壓，在國外更具挑釁性，稱中共正運用權力破壞原則及制度，以確保成功。他表示，不

能指望中國改變，因此要在中國周邊重塑戰略環境，以推進建立一個開放及具包容性的國際體系

。

他稱，美國準備加強與北京的溝通，對華戰略是投資、聯合和競爭，將繼續援助與中國有海

上糾紛的國家，企業不能為了進入中國而犧牲價值觀。



＊布林肯：盼兩岸和平解決爭端＊



布林肯重申，美國不支持台灣獨立，強調一個中國政策，反對任何單方面改變現狀，但希望

兩岸和平解決爭端。美國會繼續與台灣合作，他同時批評，北京的言詞與行動日益挑釁，威脅台

海和平穩定，包括試圖切斷台灣與全球多國的關係、阻止台灣參與國際組織，以及幾乎每日派軍

機飛近台灣。

布林肯又提及新疆維吾爾族人、西藏及香港的情況，他表示，可以在類似氣候變化等的問題

上同中國合作，但法治及人權不能妥協及用作交易。（ｃａ）





