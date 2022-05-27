《神州縱橫－凌昆》中國須加力推高投資

《神州縱橫》對於中國經濟表現及出路爭議仍多，前景確令人憂慮。不少海外評估紛紛調低

中國未來增長，次季有的更認為會有負增長，一般所指會低於首季的４﹒８％。實際如何值得再

加探討。



＊未見投資大計劃出台＊



筆者早指出振興經濟的關鍵在於提升內需特別是投資的增幅。本來之前國家提出要抓基建帶

來了新希望，但情況仍不樂觀。當局仍自覺良好，指經濟穩中有進，但前環時總編胡錫進卻指４

月數據令人觸目驚心，承認了殘酷的現實。當局又說中國經濟長遠發展的態勢不變，卻忘記了中

短期下行的態勢也未變，如不及時採取有力扭轉措施早晚出事。問題之一是仍有不少「專家」反

對投資拉動策略，還是認為投資過多效果不好和有「水份」等。這些人執迷不悟，看不到投資面

對的是效益問題而非投資拉動方法的問題。投資有低效事例（且不少），反映了官方及企業的管

治水平低和各種體制缺失。須通過改革等而非靠壓投資來改進，切勿ｔｈｒｏｗ ｏｕｔ

ｔｈｅ ｂａｂｙ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｗａｔｅｒ。問題之二是仍未見大規模擴大投資行動。

各部門都在喊話抓基建，但實際措施有多少？筆者早已提出要出台至少１０萬億元的投資方案，

由此不單可增加投資還可助恢復信心，無此動作前景難言樂觀。有人誇誇其談說中國對應付經濟

低沉素有經驗，該出手時便出手。其實早應出手，而且還要正確的出手，出錯手於事無補外還會

有不良後果。



＊應仿歐盟出台能源計劃＊



例如有人提議派錢；派消費券補助企業（包括減免稅甚至改稅制等）。這乃不智做法。只會

虛耗財力而無甚長遠效用，不如將錢用來支持大投資計劃，作為種子資金引導社會資金參與。當

然對受疫情打擊較重的基層群眾予短暫救助不屬此限。救急扶危乃政府責任，但這不能擴大而成

為宏調政策，只能少範圍作針對性支持。至於引導投資，有眾多領域急待大舉投入，其中一項是

能源結構調整。歐盟日前提出了到２０３０年開支３０００億歐元的投資大計，支持新能源發展

及推行節能措施，以減少對俄能源依賴。這確值得中國借鏡：在達致雙碳目標及過度依賴化石能

源入口的壓力下，必須加大而非化石能源轉移。為此可再生能源、核能及節能、循環經濟等項目

部署要大量投資。能安排長遠大型投資本是中國的優良傳統，現在歐盟也「偷師」了，反而中國

卻似已忘掉。此外，新農業新基建以及傳統基建升級等各方面都急須大量投入，情況已屬滯後而

非超前。時不我予，中國早應出手而未出手，若不再及時出手，則悲觀預測將會成真。《資深評

論員 凌昆》



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