《股林淘金－林家亨》需要貪心時便要貪心

《股林淘金》昨天（２６日）美股出現技術性反彈，道指上升５１６點，納指上升３０５點

。而港股ＡＤＲ比例指數也上升５０５點。

美國汽車龍頭Ｔｅｓｌａ及中慨電車三寶包括與理想汽車、小鵬汽車－Ｗ（９８６８）及蔚

來汽車－ＳＷ（０９８６６）在美股ＡＤＲ也有不錯升幅，估計今日早上港股可獲升５００點以

上，重上保歷加通道中軸線，但今天是周五，好多投資者都不想持貨過周末，故今日（２７日）

恒指的升幅不會過分進取。

很多Ｆａｎｓ都知道我持有比亞迪（０１２１１）股份，今日開市比亞迪股價已經升回

２７０元之上，問我沽唔沽貨，我的答案是需要貪心的時候便要貪心。

比亞迪今年１月初最高位時是２７９元，不升回這個水平以上，我不會考慮沽出短線持有之

貨。而長線持倉（金九銀十）的話，我的目標是３３０元以上。

為甚麼我會堅持股價創今年新高以上才沽出呢？因為上年１０月份比亞迪的新能源汽車銷售

量只是略超過８萬輛，而當月的股價便曾升到３２４元。我估計５月份比亞迪的銷售量將會創出

新高紀錄可能達到１２萬，１３萬輛以上並不出奇，故此股價創出今年升高，並不是甚麼稀奇的

事物。事實上，５月份比亞迪推出的新款汽車海豹、唐ＥＶ、騰勢Ｄ９銷售成績非常好，３者共

計的訂單已達６萬多輛；加上比亞迪本身的６款的熱銷汽車：唐新能源、漢、宋Ｐｌｕｓ、泰

Ｐｌｕｓ、海豚、元Ｐｌｕｓ，海豚及元Ｐｌｕｓ月銷過萬輛，所以我估計５月份銷售量創出新

高是非常邏輯的合理推算，並不是過分妄想。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董

事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述有比亞迪股份



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