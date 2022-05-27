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即市新聞

27/05/2022 09:37

【聚焦人幣】人民幣即期開市再貶２１９點，報６﹒７６００

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３８７，
較上個交易日跌６２１點子，錄兩連貶，至５月２０日以來一周最低，上個交易日報
６﹒６７６６。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早再低開２１９點子，報６﹒７６００，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒７３８１。
　　摩根大通研究報告表示，人民幣急貶階段可能已經過去，之後的貶值道路可能不會太動盪。
雖然投資者中期仍看空人民幣，但摩根大通最新的新興市場客戶調查中只有２５％的受訪者預計
美元兌人民幣到年底會跌破６﹒７０。
　　中國商務部、中國人民銀行、國家外匯管理局印發《關於支持外經貿企業提升匯率風險管理
能力的通知》，稱要完善匯率避險產品服務，進一步提升人民幣跨境結算的便利性。通知指出，
要支持中小銀行合作辦理人民幣對外匯衍生品服務；鼓勵企業通過人民幣跨境計價結算規避匯率
風險；要求各地認真研究企業開展匯率避險和人民幣跨境結算中的「急難愁盼」問題，細化出台
針對性措施，增加有效政策供給，為銀行展業、企業享惠創造良好政策環境。（ｊｔ）

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