【內房困局】綠地控股近５億美元境外債擬展期，債價急挫股價暫穩

《經濟通通訊社２７日專訊》繼多間民營房企陷債務違約風暴後，具有上海國資背景，普遍

被市場視為「半個國企」的綠地控股（滬：６００６０６）亦宣布擬將一筆境外債展期，引發市

場劇烈擔憂。根據港交所公告，綠地控股正在徵求４﹒８８億美元６月２５日到期美元債的持有

人對擬議修訂和豁免的同意，其中包括延長到期日。知情人士透露，公司提議上述票息為

６﹒７５％美元債延期一年，計劃６月２５日先行支付１０％的未償本金，剩餘部分在２０２３

年６月２５日償還；還提議將為債券加入發行人贖回權，可以部分或者全部贖回債券。

綠地在公告中表示，最近上海和中國各地的新冠病例激增，再加上封控和旅行限制等防疫措

施，對公司的業務運營、財務表現和短期流動性產生了不利影響。公司全國各地約一半的售樓處

業務已暫停。

彭博匯編報價顯示，綠地擬延期的這隻債券進一步下跌，每１美元面值買價勢將下跌４１美

分，跌向３０美分，前一交易日下跌１９美分。綠地控股股價則變動不大，現略跌０﹒７％，報

４元人民幣；綠地香港（００３３７）更升０﹒７％，現報１﹒５５港元。



＊擬通過提升回款率降槓桿，行業危機國企難自保＊



另一邊廂，綠地控股今日召開固收投資人電話會議，公司董事兼執行總裁張雲出席。據內媒

報道，管理層提到將通過提升回款率來降息、降槓桿。公司去年回款率為９６％，今年將到

１３０％。綠地稱，目前有境外項目回款５０億元人民幣，預計全年到手２６億人民幣；優質資

產還可以出售。境外回款方面，２０２１年下半年回款４億美金，到手２億美金，境外項目回款

直接用於境外資金償付，其他下半年會陸續到帳。

彭博行業研究分析師Ｄａｎ Ｗａｎｇ和Ｄａｎｉｅｌ Ｆａｎ在報告中指出，綠地提議將

債券延期，「表明持久的疫情防控環境，再加上資質較弱開發商被市場冷落後再融資壓力加大導

致的流動性危機中，有些類似國企的開發商也不能獲得周全」。標普本周將綠地控股評級下調兩

檔至Ｂ－，並列入負面觀察名單。穆迪本月早些時候也將綠地評級下調。（ｗｌ）

