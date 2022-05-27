  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2022 16:30

【大國博弈】布林肯稱不尋求衝突和新冷戰，中方：我們拭目以待


　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國國務卿布林肯在喬治華盛頓大學發表演說，闡述拜登政府
的對華政策。布林肯提到，美國將捍衞及加強維護能維持和平與安全的國際法及制度，令中美在
內的國家能夠共存合作，強調美方不尋求與中國衝突或進入新冷戰，反而是決心避免出現這些情
況。對於此番論述，中國外交部發言人回應表示：我們拭目以待。
　　布林肯指出，美國並非尋求將中國與全球經濟隔絕，而是希望北京遵守國際規則。美國準備
加強與北京的溝通，對華戰略是投資、聯合和競爭，將繼續援助與中國有海上糾紛的國家，企業
不能為了進入中國而犧牲價值觀。他在演說讚揚中國人民在過去４０年辛勤工作，令經濟成功轉
推進建立一個開放及具包容性的國際體系。
　　針對布林肯用競爭定義中美關係，美國駐美國大使秦剛回應稱，美方所稱的競爭也不是公平
、健康的競爭，競爭應是公平公正，基於公認的國際關係基本準則和世貿組織規則，讓雙方彼此
變得更好，而不是你輸我贏的零和博弈，把自己的一套私規強加給對方，更不是不擇手段遏制、
打壓另一方。這不是競爭，而是惡意對抗，將產生危險後果。（ｗｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事27/05/2022
《神州經脈》4月工業利潤現負值　中美再隔空溝通　滬綜指收升
人氣文章財經熱話27/05/2022
【6月部署】黃耀宗料港股將轉勢！吼兩大政策受惠板塊！
人氣文章FOCUS27/05/2022
【FOCUS】布卿亮對華「三板斧」　CIA模型料中美或破冰
人氣文章大行報告27/05/2022
百度績後爆升　大行點評價？
人氣文章財經熱話27/05/2022
《午市前瞻》專家不認同市場看好阿里未來兩季 80元未必見底
人氣文章財經熱話27/05/2022
【阿里績後】美團比阿里更好炒？溫鋼城三招應市攻略！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金