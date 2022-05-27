【大國博弈】布林肯稱不尋求衝突和新冷戰，中方：我們拭目以待



《經濟通通訊社２７日專訊》美國國務卿布林肯在喬治華盛頓大學發表演說，闡述拜登政府

的對華政策。布林肯提到，美國將捍衞及加強維護能維持和平與安全的國際法及制度，令中美在

內的國家能夠共存合作，強調美方不尋求與中國衝突或進入新冷戰，反而是決心避免出現這些情

況。對於此番論述，中國外交部發言人回應表示：我們拭目以待。

布林肯指出，美國並非尋求將中國與全球經濟隔絕，而是希望北京遵守國際規則。美國準備

加強與北京的溝通，對華戰略是投資、聯合和競爭，將繼續援助與中國有海上糾紛的國家，企業

不能為了進入中國而犧牲價值觀。他在演說讚揚中國人民在過去４０年辛勤工作，令經濟成功轉

推進建立一個開放及具包容性的國際體系。

針對布林肯用競爭定義中美關係，美國駐美國大使秦剛回應稱，美方所稱的競爭也不是公平

、健康的競爭，競爭應是公平公正，基於公認的國際關係基本準則和世貿組織規則，讓雙方彼此

變得更好，而不是你輸我贏的零和博弈，把自己的一套私規強加給對方，更不是不擇手段遏制、

打壓另一方。這不是競爭，而是惡意對抗，將產生危險後果。（ｗｌ）

