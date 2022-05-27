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27/05/2022 09:37

【聚焦數據】首四月全國規上企業利潤總額增速大幅收窄至３﹒５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－４月份，全國規模以上工業企業實
現利潤總額２６５８２﹒３億元（人民幣．下同），同比增長３﹒５％，增速較１－３月的
８﹒５％大幅收窄。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額９２１９﹒５億元，同比
增長１３﹒９％；股份制企業實現利潤總額１９９６１﹒５億元，增長１０﹒７％；外商及港澳
台商投資企業實現利潤總額６０３０﹒６億元，下降１６﹒２％；私營企業實現利潤總額
７６５１﹒４億元，下降０﹒６％。
　　首四月，採礦業實現利潤總額５４３５﹒７億元，同比增長１﹒４６倍；製造業實現利潤總
額１９８１９﹒２億元，下降８﹒３％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
１３２７﹒３億元，下降２９﹒３％。在４１個工業大類行業中，１９個行業利潤總額同比增長
，２０個行業下降，１個行業由虧轉盈，１個行業持平。
　　　１－４月份，規模以上工業企業實現營業收入４１﹒８５萬億元，同比增長９﹒７％；發
生營業成本３５﹒２８萬億元，增長１０﹒６％；營業收入利潤率為６﹒３５％，同比下降
０﹒３８個百分點。
　　４月末，規模以上工業企業資產總計１４６﹒０２萬億元，同比增長１０﹒４％；負債合計
８２﹒５１萬億元，增長１０﹒４％；所有者權益合計６３﹒５１萬億元，增長１０﹒５％；資
產負債率為５６﹒５％，同比持平。（ｗｌ）

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