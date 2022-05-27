【聚焦數據】首四月全國規上企業利潤總額增速大幅收窄至３﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－４月份，全國規模以上工業企業實

現利潤總額２６５８２﹒３億元（人民幣．下同），同比增長３﹒５％，增速較１－３月的

８﹒５％大幅收窄。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額９２１９﹒５億元，同比

增長１３﹒９％；股份制企業實現利潤總額１９９６１﹒５億元，增長１０﹒７％；外商及港澳

台商投資企業實現利潤總額６０３０﹒６億元，下降１６﹒２％；私營企業實現利潤總額

７６５１﹒４億元，下降０﹒６％。

首四月，採礦業實現利潤總額５４３５﹒７億元，同比增長１﹒４６倍；製造業實現利潤總

額１９８１９﹒２億元，下降８﹒３％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

１３２７﹒３億元，下降２９﹒３％。在４１個工業大類行業中，１９個行業利潤總額同比增長

，２０個行業下降，１個行業由虧轉盈，１個行業持平。

１－４月份，規模以上工業企業實現營業收入４１﹒８５萬億元，同比增長９﹒７％；發

生營業成本３５﹒２８萬億元，增長１０﹒６％；營業收入利潤率為６﹒３５％，同比下降

０﹒３８個百分點。

４月末，規模以上工業企業資產總計１４６﹒０２萬億元，同比增長１０﹒４％；負債合計

８２﹒５１萬億元，增長１０﹒４％；所有者權益合計６３﹒５１萬億元，增長１０﹒５％；資

產負債率為５６﹒５％，同比持平。（ｗｌ）

