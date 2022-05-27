【數據解讀】統計局：首四月東部地區工業企業利潤降１６﹒７％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局最新公布，今年１－４月份，全國規模以上工業企

業實現利潤總額２６５８２﹒３億元（人民幣．下同），同比增長３﹒５％，增速較１－３月的

８﹒５％大幅收窄。單計４月，工業企業利潤同比降８﹒５％。統計局工業司高級統計師朱虹解

讀指，部分地區和行業受疫情影響較大，下拉工業企業利潤增速明顯。



＊汽車製造業受衝擊較為明顯＊



１－４月份，東部地區、東北地區工業企業利潤同比分別下降１６﹒７％、８﹒１％，合計

影響工業企業利潤增速較１－３月份回落４﹒２個百分點。主要行業中，汽車製造業受衝擊較為

明顯，影響製造業４月份當月利潤下降６﹒７個百分點。

總體看，工業企業受國內疫情短期衝擊及國際形勢更趨復雜嚴峻等因素影響，４月份利潤短

期承壓明顯，但隨著全國疫情形勢總體趨於穩定，企業復工復產有序推進，進一步減輕市場主體

負擔的各項政策效應不斷釋放，工業企業效益狀況將逐步恢復。



＊１－４月份採礦業利潤延續高增長＊



採礦業及部分原材料行業利潤較快增長。能源保供持續顯效，煤炭等能源產品產量較快增長

，大宗商品價格仍處高位，帶動部分上游行業利潤快速增長。１－４月份，採礦業利潤延續高增

長態勢，其中煤炭、油氣開採行業利潤分別增長１﹒９９倍、１﹒３８倍。原材料行業中的有色

金屬冶煉、化工行業利潤分別增長４０﹒３％、１４﹒８％，均實現較快增長。

基本消費品行業利潤保持增勢。１－４月份，酒飲料茶、食品製造、煙草行業利潤同比分別

增長２０﹒９％、１０﹒８％、７﹒９％。家具、紡織服裝、皮革製鞋、紡織、文教工美等行業

均保持增長。

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