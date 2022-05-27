【ＦＯＣＵＳ】布卿亮對華「三板斧」，ＣＩＡ模型料中美或破冰

【ＦＯＣＵＳ】自「北極熊」普京２月底點燃烏克蘭戰火，成功集結起空前反俄陣營的美國

，原來仍將中國視為「唯一」有意圖重塑國際秩序，且有能力通過經濟、外交、軍事和科技來

實現此目標的國家。

相比前任蓬佩奧２０２０年就對華政策提出「不信任並核查」策略，美卿布林肯周四（２６

日）晚

發表對華政策演講則稱，將通過塑造「北京周邊的戰略環境」來影響中國行為，並亮出「三板

斧」－－投資、協同、競爭。



＊雙面話術引各解讀＊



普京牽制歐洲，印太才是重心。倍受關注的華府對中國政策演講（Ｔｈｅ

Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ’ｓ Ａｐｐｒｏａｃｈ ｔｏ ｔｈｅ Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ

Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ Ｃｈｉｎａ），在拜登結束亞洲之行後，由「頭馬」布林

肯在華盛頓大學揭盅。

鑒於美國特色的「雙面話術」，內媒、外媒對演講各有解讀。內媒重點引述布林肯強調「

在可預見的未來，美國和中國必須相互打交道」；「我們不尋求衝突或新冷戰，相反，我們決

心避免二者」；「美國仍致力一中政策，不支持台獨」；「沒有中國的領導力，就根本無法解

決氣候變化問題」等。

外媒則留意他直言，「美國將塑造北京周邊的戰略環境，以推進我們對開放、包容的國際

體系的願景」；「北京為普京發動的戰爭辯護，應該為我們所有以印太地區為家的人敲響警鐘

」；「我們已做好準備在關鍵領域超越中國，將用一切工具為美國工人和工業而戰」等。



＊投資、協同、競爭＊



未來十年，美國將如何處理中美這段「當今世界上最複雜和最重要的關係之一」？布林肯

亮出戰略的「三板斧」－－投資（ｉｎｖｅｓｔ）、協同（ａｌｉｇｎ）、競爭

（ｃｏｍｐｅｔｅ）。

第一，投資於美國自身的實力基礎，包括競爭力、創新、民主，具體而言包括科研、教

育、基建、先進製造。值得一提的是，商務部長雷蒙多周三在達沃斯論壇自揭，美國三分二的

晶片是從台灣購買，「包括７０％的最精密晶片，例如每組標槍反坦克飛彈發射系統所需的

２５０塊

晶片。」

第二，與盟友和合作夥伴保持一致，以推進對未來的共同願景。智庫布魯金斯學會就指，

全球第１１大經濟體、坐擁三星半導體的韓國將在亞洲新地緣經濟中發揮更重要作用。而獲台積

電選址設廠的日本熊本，正被視為亞洲高科技產業的明日之星。

第三，做好準備在關鍵領域超越中國，包括新的和更強有力的出口管制、抵制扭曲市場的

政策和做法。軍事諮詢機構蘭德公司最新報告更建議，採用全方位的貿易和經濟工具來對抗中

國，並擴大這些工具。



＊美取消部分關稅？＊



布林肯的演講是無甚新意，還是異常直白，可謂見仁見智；有趣的是，來自ＣＩＡ（中央情

報

局）模型的最新預測顯示，美中關係將出現意外積極轉變。

簡而言之，模型利用紐約大學政治學講座教授Ｂｒｕｃｅ Ｂｕｅｎｏ ｄｅ

Ｍｅｓｑｕｉｔａ的博弈論，通過評

估４個要素：決策者的影響力、決策者對某個問題的立場、決策者的談判靈活性、決策者就該問

題的焦點，來預測美國可能對中國採取的行動清單。模型得出的結論是，美國將取消對華部分

關稅，而中國樂意就增加對美採購談判。

回想白宮國家安全顧問沙利文上周四（１９日）稱，「如果未來數周內，拜登總統和習主席

通話，我不會感到意外」，中美破冰可期？

