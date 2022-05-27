【恒大困局】浙江建投接手恒大寧波項目低債，兆馳股份蝕讓應收債

《經濟通通訊社２７日專訊》浙江省建設投資集團股份有限公司（深：００２７６１）公告

，對有關恒大部分應收款項擬進行重組。

浙江建投稱，為加快化解公司涉及恒大集團（０３３３３）及下屬公司應收款項逾期問題，

公司全資子公司浙江省建工擬與恒大集團下屬控股公司城博置業、浙建房產達成在建工程三方轉

讓協議，作價１３﹒４８億元（人民幣．下同）。恒大預期，交易預期可錄得收益約１﹒７５億

元。

在建工程為寧波城市之光廣場項目。城博置業作為城市之光項目轉讓方，浙建房產作為專業

房產開發公司受讓城市之光項目並將通過設立項目公司形式負責城市之光項目後續的開發建設工

作。

恒大的公告指，交易作價是根據截至去年１０月底，項目地塊的整體貨值為２４﹒８億元，

以及後續開發建設尚需投入的建安費用、管理及營銷費用、財務費用、稅費、規費等費用以及後

續開發成本合計１１﹒３３億元而釐定。截至去年底，該項目之資產淨值約為９﹒７億元。

浙江建投稱，公司本次開展應收款項重組業務，有利於加快化解公司涉及中國恒大集團及下

屬公司應收款項逾期問題。公司預計本次交易不會對生產經營產生重大影響，也不會因此影響公

司及全體股東的利益，不影響公司業務的獨立性，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益。



＊兆馳股份向控股股東轉讓恒大應收債近２９億元＊



值得一提的是，主力家庭消費類電子產品的深圳市兆馳股份（深：００２４２９）昨日晚間

亦發布恒大相關債務的處理情況。

根據兆馳股份的披露，公司此前擬２９億元購買北融信持有的昆明豐泰４４﹒６１５４％股

權，公司以恒大集團及其成員企業的應收債權２８﹒９４億元及現金５６７﹒３１萬元作為支付

對價。目前，該項交易逾期未能完成，為化解風險，保障公司及股東利益，公司擬將上述股權轉

讓協議項下全部權益和負擔轉讓給公司控股股東南昌兆投，交易對價２０億元，這有利於實現恒

大集團及其成員企業債務違約的風險出清。（ｃａ）

