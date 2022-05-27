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27/05/2022 10:50

【特區新班子】曾鈺成：增副司長未必助管治，新政府面對更高期望

　　《經濟通通訊社２７日專訊》候任特首李家超正進行組班工作，並在重組政府架構方案中，
建議增設３名副司長，整個方案涉及１３名新的政治委任官員、５７名公務員，每年薪酬開支增
加近億元。民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成接受《香港０１》專訪表示，任何有管理常識
的人都不應樂觀地估計，增加一些高層職位就可以改善政府施政效率，希望新政府真的能做到港
澳辦主任夏寶龍所指，破解日積月累下來的民生深層次問題，尤其新政府所面對的期望比過往歷
屆政府都要高。
　
＊挑戰比過往政府都要大＊
　
　　曾鈺成解釋，自從《港區國安法》制訂及完善選舉制度後，排除了以往施政的障礙，立法會
樂意與政府同行、配合施政，不會再惡意拉布、為反而反。再加上新增１３個名政治委任官員、
５７名公務員，這７０人之中更有不少是高級職位，薪金開支有顯著增加，背負的壓力也更重。
　　曾鈺成認為社會期望提高，下屆政府的挑戰比過往政府都要大，「你（李家超）政綱可以簡
單寫『設專責小組看公營房屋建設』，但《施政報告》就不可只說架構，你要有具體目標，比如
說３年內可否將公屋輪候時間，由現時的６﹒１年縮短到５年？你是否講得出要甚麼『結果』？
你做國安教育，那青年學生對國家認識又起了甚麼變化？不容易做的，但所有人都會看著。」
　
＊必須有效處理民生問題＊
　
　　曾鈺成強調，過往社會深層次矛盾積累，政治環境只是其中一部份因素，不可能百分百怪到
反對派頭上，但後者的確為政府卸了一部份批評聲音。現時舊的障礙已經不存在，政府再「無人
可賴」，必須有效處理民生問題。「現在的政治條件，對於集中處理深層次矛盾是有利的。中央
說香港要由亂及治，由治及興，你就要『興』給所有人看。這一點大家要拭目以待。」
　
＊民建聯入閣未能分享執政權＊
　
　　曾鈺成亦指，民建聯過去雖然一直有成員加入政府，但受制度設計所限，無論有多少成員加
入政府，都不能真正做到「分享執政權力」。反而曾有黨友反映，民建聯成員加入政府後為了避
免招致「偏幫」的嫌疑，與黨友保持一定距離。「正如我當日做立法會主席，也會有人說我會偏
幫民建聯。有些兄弟也有些看法，覺得我會刻意去迴避，當然我不認為是這樣，但有這種想法並
不奇怪。你稍為讓人感覺到偏幫某一個黨，社會上不止泛民（支持者），公務員都可能不滿意。
如果像外國，可以有執政黨，由首長到底下的官員全部都是一個黨的人，那就名正言順，但香港
沒有。」（ｈｙ）

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