【國安立法】鄧炳強：１８６人因涉嫌危害國家安全被捕

《經濟通通訊社２７日專訊》保安局局長鄧炳強今日下午在香港特區成立２５周年《基本法

》法律論壇致辭時指，自《香港國安法》生效後，截至目前，共１８６人因涉嫌從事危害國家安

全的行為和活動而被警方拘捕，當中１１５人被檢控，另有五間公司因涉嫌干犯危害國家安全罪

行被檢控。至於在法庭審訊方面，八宗在目前已完成審訊，涉及１０個人的案件，所有被告皆已

被定罪，目前最高判刑是監禁九年。



＊《香港國安法》實施見效＊



他表示，《香港國安法》的實施，扭轉了特區自２０１９年開始的亂局，暴力行為大幅下降

，鼓吹「港獨」的情況不斷減少。此外，眾多涉嫌危害國家安全的組織亦相繼自行解散或停止運

作。上述的成果，清楚證明《香港國安法》的實施已發揮相當成效。



＊進一步完善國安法律制度＊



雖然《香港國安法》確實起了震懾作用，但是危害國家安全分子絕對不會輕易收手，而是伺

機而動。香港仍面對不少國家安全風險，所以當局會加強國家安全及反恐情報收集及分析、繼續

針對涉嫌危害國安的人和組織展開深入調查、完成《基本法》第２３條立法，以及訂立網絡安全

法例，以進一步完善國家安全的法律制度，並會加強宣傳教育。（ｃｌ）（ｚｚ）

