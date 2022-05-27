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27/05/2022 15:40

【外圍經濟】外匯儲備下降，穆迪將埃及前景評級降至「負面」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》評級機構穆迪將埃及的前景評級由「穩定」降至「負面」，警
告該國的外匯儲備下降，令該國面對外圍震盪時將要承受更大的風險。
　　埃及是主要糧食的進口國，目前因俄羅斯入侵烏克蘭，而盡力應付穀物價格創新高的問題。
該國剛在上周作出近五年來最大幅度的加息，試圖應付上升的通脹，和重新吸引外國投資者購買
當地債券。（ａｌ）

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