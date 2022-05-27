  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2022 07:53

【企業盈警】ＫＦＭ金德（０３８１６）料全年虧損逾５０００萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》ＫＦＭ金德（０３８１６）公布，預期截至３月３１日止年度
虧損超過５０００萬元，去年度純利１７９２萬元。
　　該集團指，虧損主因出售公司導致終止經營業務虧損超過６０００萬元。
　　該集團指，除該出售事項影響外，持續經營業務溢利比去年同期增加超過４０％。（ｗｈ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事26/05/2022
《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走　人幣瀉逾6百點錄三連貶
人氣文章財經熱話26/05/2022
石藥盈利倒退大行紛降目標價　股價急插半成創一年低
人氣文章財經熱話26/05/2022
【阿里業績】績前撈貨博反彈？連敬涵：科技股唯獨唔買阿里！
人氣文章財經熱話26/05/2022
【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨　有貨食胡或收息？
人氣文章財經熱話26/05/2022
【購置稅】車股回吐宜上車？林家亨：吉利長線無望返30元！
人氣文章財經熱話26/05/2022
歐美加息預期升溫銀行股續向好　匯控密密回購股價穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金