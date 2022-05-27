【企業盈警】日贏控股（０１７４１）料中期虧損降至３７５０萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》日贏控股（０１７４１）公布，預期截至３月３１日止中期虧
損淨額約３７５０萬元，比去年同期虧損淨額約５３３０萬元有所收窄。
該集團指，預期虧損淨額減少主因期內不同訂單的工程認證項目價值增加及若干項目開展，
帶動收入增加；及與客戶就已完成工程進度認證進行長時間談判，導致去年同期一個大型項目產
生虧損。
該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）
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