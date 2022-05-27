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27/05/2022 07:53

阿里巴巴（０９９８８）全年純利６１９億人幣，跌５９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）公布，截至３月３１日止年度
純利約６１９﹒５９億元（人民幣．下同），同比跌５９％，每股盈利２﹒８７元，而非公認會
計準則淨利潤約１３６４億元，跌２１％。
　　該集團指，收入８５３０﹒６２億元，同比增１９％，經營利潤６９６﹒３８億元，降
２２％，純利下降主因所持上市公司股權投資的市價下跌而錄淨損失。至於自由現金流
９８８﹒７４億元，降４３％，主因利潤下降以及全額繳納反壟斷法罰款１８２﹒２８億元。該
集團指，年度商品交易總額８﹒３１７萬億元，向中國消費者的業務年度活躍消費者達到超過
１０億名的歷史性里程碑，同比淨增約１﹒１３億名，略超越目標。
　
＊第四季度虧損擴至１６２億人幣＊
　
　　該集團指，其中第四季度虧損１６２﹒４１億元，比去年同期虧損５４﹒８億元有所擴大，
每股虧損７６分，而非公認會計準則淨利潤約１９８億元，跌２４％。
　　另外，該集團指，考慮到新冠疫情風險和不確定，故停止於新財年初提供財務指引，但相信
繼續創造強勁經營現金流。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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