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27/05/2022 07:53

澳博控股（８８０）１９億元購澳門海立方，發澳娛換股債

　　《經濟通通訊社２７日專訊》澳博控股（００８８０）公布，與主要股東澳娛訂立轉讓協議
，包括澳娛向澳門政府提供承諾書，將澳門物業海立方博彩區歸屬予澳門政府，以及該集團以代
價１９﹒０６億元向收購海立方非博彩區，並發行相同金額的可換股債券支付代價。
　　該集團指，海立方為一座４層建築，與港澳碼頭相連，面積約３﹒９２萬平方米。約
３４﹒６％面積用於經營娛樂場博彩業務，其餘為非博彩區，該集團附屬公司澳娛綜合租用海立
方，去年租金約８０６０萬元。該集團指，訂立轉讓協議以滿足物業擁有權規定，並使澳娛綜合
合資格投標新博彩批給合同，為期１０年，可在海立方內經營博彩及非博彩業務，獲取協同效益

　
＊換股價４﹒０７元溢價３６％＊
　
　　該集團指，代價由獨立專業估值師釐定海立方非博彩區市值５﹒１６億元與博彩區市值
１３﹒９億元之和，而可換股債券年息２％，為期５年，初步每股換股價４﹒０７元，較昨日收
報３元溢價約３５﹒７％，悉數行使涉發逾４﹒６８億股新股，佔擴大後股本約７﹒６％，令澳
娛持股由５４﹒７％升至約５８﹒１％。（ｗｈ）

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