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27/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買騰訊沽金蝶

　　《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指高開１００點，報２０２７２點。最高升
１００點報２０２７２點，最低跌２８０點報１９８９０點。恒指收報２０１１６點，跌５５點
或０﹒２７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４０﹒４億元人民幣，增加７﹒５％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、兗礦能源（０１１７１）；淨
賣出最多的依次是金蝶國際（００２６８）、建設銀行（００９３９）、藥明生物
（０２２６９）。
　　主板成交９５５﹒０６億元減少７﹒６％。其中港股通成交２０８﹒１億元，佔總成交
２１﹒８％。
　　騰訊控股升０﹒０６％報３３４﹒２元，北水淨買入５億元；中國海洋石油升１﹒５８％報
１１﹒６元，北水淨買入４﹒７億元；兗礦能源升４﹒９９％報２６﹒３元，北水淨買入２﹒６
億元。
　　金蝶國際跌５﹒８１％報１３﹒３元，北水淨賣出８８００萬元；建設銀行升０﹒３５％報
５﹒６８元，北水淨賣出８０００萬元；藥明生物跌４﹒９７％報５０﹒６５元，北水淨賣出
４８００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒０２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒７１
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　２﹒５７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒５７
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　１﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際　　（００２６８）　　　　　－０﹒８８
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－０﹒８０
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－０﹒４８
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒４３
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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