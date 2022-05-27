【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買騰訊沽金蝶

《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指高開１００點，報２０２７２點。最高升

１００點報２０２７２點，最低跌２８０點報１９８９０點。恒指收報２０１１６點，跌５５點

或０﹒２７％。

按額度計算，北水全日淨流入４０﹒４億元人民幣，增加７﹒５％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、兗礦能源（０１１７１）；淨

賣出最多的依次是金蝶國際（００２６８）、建設銀行（００９３９）、藥明生物

（０２２６９）。

主板成交９５５﹒０６億元減少７﹒６％。其中港股通成交２０８﹒１億元，佔總成交

２１﹒８％。

騰訊控股升０﹒０６％報３３４﹒２元，北水淨買入５億元；中國海洋石油升１﹒５８％報

１１﹒６元，北水淨買入４﹒７億元；兗礦能源升４﹒９９％報２６﹒３元，北水淨買入２﹒６

億元。

金蝶國際跌５﹒８１％報１３﹒３元，北水淨賣出８８００萬元；建設銀行升０﹒３５％報

５﹒６８元，北水淨賣出８０００萬元；藥明生物跌４﹒９７％報５０﹒６５元，北水淨賣出

４８００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ５﹒０２

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒７１

兗礦能源 （０１１７１） ２﹒５７

快手 （０１０２４） １﹒５７

吉利汽車 （００１７５） １﹒３６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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金蝶國際 （００２６８） －０﹒８８

建設銀行 （００９３９） －０﹒８０

藥明生物 （０２２６９） －０﹒４８

美團 （０３６９０） －０﹒４３

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒４１

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