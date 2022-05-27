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即市新聞

27/05/2022 19:03

《日入而息》李家超明赴京接受中央任命，一汽有意收購滴滴股權

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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候任行政長官李家超明赴京接受中央任命，下周二返港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳習近平或縮短回歸訪港行程，若疫情再爆甚或不成行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國一汽有意收購滴滴股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報金管局擬１１月召開投資峰會，屆時或放寬入境酒店隔離　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）將於第四季開始ＦＩＮＩ用戶登記及註冊；４月平均每日成交額按月跌１
９％，Ｃ組市佔率５﹒２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
差估署：４月樓價指數按月升０﹒５％，終止三連跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局九龍城項目料提供４３００個單位，將重置街市；市建局啟動九龍城衙前圍道╱賈炳達道
發展項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳古瑞瓦特正考慮赴港ＩＰＯ，籌最多３９億港元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２５０宗確診，再多１名患者離世；４本地個案屬新型變種，基因排序與太古城麥當勞
吻合；學校錄１８宗確診，有小學涉兩名同班學生及１名教師　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收５８１點報２０６９７，科指高收１５３點報４１８６
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升０﹒２３％全周跌０﹒５％，中美再掀口水戰
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美元指數或將下試１００關口　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０７０８╱１２，日圓最新報１２７﹒０４╱０９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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恒生（０００１１）委任羅淑雯為傳訊及企業可持續發展總監　　　　　　　　　　　　　　　
金斯瑞（０１５４８）向員工授出逾２２２萬股限制性股份　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲成峰（０１７５２）首學期ＥＦＴＳＬ較去年同期升３７﹒３％　　　　　　　　　　　　
鴻興印刷（００４５０）中嶋雅史辭任非執行董事，本松裕次接任　　　　　　　　　　　　　
石四藥（０２００５）三款藥物獲批登記，為上市製劑使用原料藥　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）將於第四季開始ＦＩＮＩ用戶登記及註冊；４月平均每日成交額按月跌１
９％，Ｃ組市佔率５﹒２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳億咖通科技將併美國ＳＰＡＣ上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳多個部門裁員、副總裁離職，小鵬汽車（０９８６８）暫無回應　　　　　　　　　　　　　
周生生（００１１６）本港市場消費氣氛有改善，市場穩中向好　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）發布量子模擬開源軟件，可支持混合計算與機器學習　　　　　　　　　　
利民實業（００２２９）獲副主席黃英敏增持約４０１２萬股　　　　　　　　　　　　　　　
中國銀行（０３９８８）讓．路易．埃克拉就任獨立非執董　　　　　　　　　　　　　　　　
傳古瑞瓦特正考慮赴港ＩＰＯ，籌最多３９億港元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰航空（００２９３）正評估關閉美國飛行員基地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建行（００９３９）獲准發行境內不超過１２００億元人民幣二級資本債券　　　　　　　　　
愛帝宮（００２８６）受託人今日購買合共１０８萬股股份，涉３９﹒３萬元　　　　　　　　
莊士中國（００２９８）已就小股東於中環展示含誹謗言辭的橫額及標語牌報警　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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五礦資源（０１２０８）附屬與中國五礦瑞典附屬訂立鋅精礦銷售協議　　　　　　　　　　　
中航科工（０２３５７）附屬對陝西華燕增資，涉５０００萬元人民幣　　　　　　　　　　　
北京京客隆（００８１４）採納租金減免方案，料減免租金最多６０００萬元人民幣　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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深圳推促消費３０條措施，料拉動消費約４５０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首四月國企利潤總額降３﹒６％，地方國企挫逾兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多間車企召回旗下產品，包括一汽大眾等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示促進保險業合規前提下與數據服務提供商合作　　　　　　　　　　　　　　　　　
報告表示去年中國居民財富總量僅次於美國，居全球第二　　　　　　　　　　　　　　　　　
時隔兩年工業利潤再現負值，光銀料５月產出明顯改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４月工業企業利潤同比降８﹒５％，製造業挫逾二成二　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示首四月東部地區工業企業利潤降１６﹒７％；河北河南貴州存在統計違法，絕不姑息
造假　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱做好夏收工作，確保不誤農時顆粒歸倉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首四月全國規上企業利潤總額增速大幅收窄至３﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行百億７天逆回購利率持平，本周完全對沖到期量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料６月新增信貸反彈，基建、綠色發展成投放主力　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今年北京將發行新增政府債券９０８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示穩經濟大盤刻不容緩，有必要加大信貸投放力度；今年逾百家國企出手回購增持，金額
動輒上億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
斯里蘭卡總理稱中國將向該國提供數億美元貸款度危機　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５月新增專項債或創年內高，次季發行規模或達２萬億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基里巴斯加入「一帶一路」，與中國簽署共建實施方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東風汽車等被廣州法院強制執行超２３０４萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示４月國際貨物和服貿順差４１５億美元；去年末中國對外證券投資資產９７９７億美
元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升１﹒９％，美台傳計劃開展深化經濟關係磋商　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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繼山道文化後再有兩書商被拒參展，貿發局稱不評論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強稱１８６人因涉嫌危害國家安全被捕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾鈺成稱增副司長未必助管治，新政府面對更高期望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
防疫基金津貼學校清潔及保安員，料３﹒３萬人受惠涉資３﹒３４億　　　　　　　　　　　　
首季１﹒９５萬港人申請ＢＮＯ簽證，按季增２５％按年跌５７％　　　　　　　　　　　　　
陳茂波：以多管齊下的策略推動ＥＳＧ發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳德霖反駁庫房水浸講法，外匯基金保障金融體系穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報金管局擬１１月召開投資峰會，屆時或放寬入境酒店隔離　　　　　　　　　　　　　　　
政府委任黃天祥為香港都會大學校董會主席，任期３年　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１８間郵局下周一起提供電話智能卡實名登記支援服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
利嘉闊表示５月官方樓價指數升幅或擴大至１﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
差估署表示４月樓價指數按月升０﹒５％，終止三連跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局九龍城項目料提供４３００個單位，將重置街市；市建局啟動九龍城衙前圍道╱賈炳達道
發展項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用１６億元；滬股通額度全日用近５７億元，陸股通流入３９億元　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，指數連續５周窄幅徘徊　　　　　　　　　　　　　　　　　　
八達通推出「好賞嘟」獎賞平台，支援中小企　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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傳山東能源集團將成大股東，奧園（０３８８３）以公告為準　　　　　　　　　　　　　　　
綠地控股近５億美元境外債擬展期，債價急挫股價暫穩　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金科股份續跌，據報「２０金科０３」展期方案獲通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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澳洲警告中國與所羅門安全協議將帶來地區性後果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秦剛稱上海將全面恢復正常，中美航班數量會馬上增加；競爭定義中美關係加劇緊張，若延續關
稅將奉陪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
布林肯稱不尋求衝突和新冷戰，中方表示我們拭目以待　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國參議員提議禁應用程式商店上架涉數字人幣ＡＰＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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恒大「２０恒大０２」債券持有人會議通過審議議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江建投接手恒大寧波項目低債，兆馳股份蝕讓應收債　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指中國恒大考慮分期償付境外債權人及債轉股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《阿里績後》　
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大和：阿里第四季利潤率勝預期，重申「買入」評級　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩維持阿里巴巴增持評級，季績勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富瑞：阿里第四季收入勝預期，惟降目標價至２３０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩通：阿里季績勝預期，重申增持，目標價１３０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《香港政情》　
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候任行政長官李家超明赴京接受中央任命，下周二返港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳習近平或縮短回歸訪港行程，若疫情再爆甚或不成行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
康文署表示６月４日維園足球場已全數租出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李永達陳樹英退出民主黨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭月娥稱特區雖曾經歷風浪，但一國兩制初心不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指李家超明赴京接受任命，料獲領導人接見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王靈桂稱未來５年將是香港走向「由治及興」關鍵時期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立會人事編制小組通過架構重組，每年員工開支增１億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭若驊稱部分人認為憲法不適用於特區屬錯誤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳冬稱香港競爭力法治水平保持前列，一國兩制成功　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增２５０宗確診，再多１名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４本地個案屬新型變種，基因排序與太古城麥當勞吻合　　　　　　　　　　　　　　　　　　
學校錄１８宗確診，有小學涉兩名同班學生及１名教師　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５月前三周上海市總用電量恢復至去年同期７８％以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨增本土確診病例４５例、無症狀感染者２１９例　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國日增感染者已降至６百以下，北京８區社會面清零　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨增本土確診再降，上海浦東今日全員核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增２２例確診和７例無症狀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增逾９﹒４萬宗確診１２６人死，均創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
核酸檢測過程中涉嫌違法，北京警方表示金准醫學被立案　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府延長向長者免費派快測包至６月底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳肇始稱疫情平穩發展，續監察是否有新變種病毒流入　　　　　　　　　　　　　　　　　　
會展再多增染疫涉５５歲洗碗工，與清潔工隔數日發病　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沙田萬怡酒店現Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２傳播　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
灣仔至少３宗源頭不明，衞生署料港島現新病毒株傳播　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局感謝港鐵公司捐贈車票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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