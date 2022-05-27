《日入而息》李家超明赴京接受中央任命，一汽有意收購滴滴股權

《今天重點》

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候任行政長官李家超明赴京接受中央任命，下周二返港

傳習近平或縮短回歸訪港行程，若疫情再爆甚或不成行

據報中國一汽有意收購滴滴股權

據報金管局擬１１月召開投資峰會，屆時或放寬入境酒店隔離

港交所（００３８８）將於第四季開始ＦＩＮＩ用戶登記及註冊；４月平均每日成交額按月跌１

９％，Ｃ組市佔率５﹒２５％

差估署：４月樓價指數按月升０﹒５％，終止三連跌

市建局九龍城項目料提供４３００個單位，將重置街市；市建局啟動九龍城衙前圍道╱賈炳達道

發展項目

傳古瑞瓦特正考慮赴港ＩＰＯ，籌最多３９億港元

本港新增２５０宗確診，再多１名患者離世；４本地個案屬新型變種，基因排序與太古城麥當勞

吻合；學校錄１８宗確診，有小學涉兩名同班學生及１名教師

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《即日市況》

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恒指全日高收５８１點報２０６９７，科指高收１５３點報４１８６

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒２３％全周跌０﹒５％，中美再掀口水戰

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《美元匯價》

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美元指數或將下試１００關口

歐元最新報１﹒０７０８╱１２，日圓最新報１２７﹒０４╱０９

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《公司資訊》

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恒生（０００１１）委任羅淑雯為傳訊及企業可持續發展總監

金斯瑞（０１５４８）向員工授出逾２２２萬股限制性股份

澳洲成峰（０１７５２）首學期ＥＦＴＳＬ較去年同期升３７﹒３％

鴻興印刷（００４５０）中嶋雅史辭任非執行董事，本松裕次接任

石四藥（０２００５）三款藥物獲批登記，為上市製劑使用原料藥

港交所（００３８８）將於第四季開始ＦＩＮＩ用戶登記及註冊；４月平均每日成交額按月跌１

９％，Ｃ組市佔率５﹒２５％

傳億咖通科技將併美國ＳＰＡＣ上市

傳多個部門裁員、副總裁離職，小鵬汽車（０９８６８）暫無回應

周生生（００１１６）本港市場消費氣氛有改善，市場穩中向好

騰訊（００７００）發布量子模擬開源軟件，可支持混合計算與機器學習

利民實業（００２２９）獲副主席黃英敏增持約４０１２萬股

中國銀行（０３９８８）讓．路易．埃克拉就任獨立非執董

傳古瑞瓦特正考慮赴港ＩＰＯ，籌最多３９億港元

國泰航空（００２９３）正評估關閉美國飛行員基地

建行（００９３９）獲准發行境內不超過１２００億元人民幣二級資本債券

愛帝宮（００２８６）受託人今日購買合共１０８萬股股份，涉３９﹒３萬元

莊士中國（００２９８）已就小股東於中環展示含誹謗言辭的橫額及標語牌報警

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）附屬與中國五礦瑞典附屬訂立鋅精礦銷售協議

中航科工（０２３５７）附屬對陝西華燕增資，涉５０００萬元人民幣

北京京客隆（００８１４）採納租金減免方案，料減免租金最多６０００萬元人民幣

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《中國要聞》

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深圳推促消費３０條措施，料拉動消費約４５０億元

首四月國企利潤總額降３﹒６％，地方國企挫逾兩成

多間車企召回旗下產品，包括一汽大眾等

銀保監表示促進保險業合規前提下與數據服務提供商合作

報告表示去年中國居民財富總量僅次於美國，居全球第二

時隔兩年工業利潤再現負值，光銀料５月產出明顯改善

４月工業企業利潤同比降８﹒５％，製造業挫逾二成二

統計局表示首四月東部地區工業企業利潤降１６﹒７％；河北河南貴州存在統計違法，絕不姑息

造假

李克強稱做好夏收工作，確保不誤農時顆粒歸倉

首四月全國規上企業利潤總額增速大幅收窄至３﹒５％

人行百億７天逆回購利率持平，本周完全對沖到期量

機構料６月新增信貸反彈，基建、綠色發展成投放主力

今年北京將發行新增政府債券９０８億元

官媒表示穩經濟大盤刻不容緩，有必要加大信貸投放力度；今年逾百家國企出手回購增持，金額

動輒上億元

斯里蘭卡總理稱中國將向該國提供數億美元貸款度危機

５月新增專項債或創年內高，次季發行規模或達２萬億

基里巴斯加入「一帶一路」，與中國簽署共建實施方案

東風汽車等被廣州法院強制執行超２３０４萬元

外匯局表示４月國際貨物和服貿順差４１５億美元；去年末中國對外證券投資資產９７９７億美

元

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒９％，美台傳計劃開展深化經濟關係磋商

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《其他消息》

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繼山道文化後再有兩書商被拒參展，貿發局稱不評論

鄧炳強稱１８６人因涉嫌危害國家安全被捕

曾鈺成稱增副司長未必助管治，新政府面對更高期望

防疫基金津貼學校清潔及保安員，料３﹒３萬人受惠涉資３﹒３４億

首季１﹒９５萬港人申請ＢＮＯ簽證，按季增２５％按年跌５７％

陳茂波：以多管齊下的策略推動ＥＳＧ發展

陳德霖反駁庫房水浸講法，外匯基金保障金融體系穩定

據報金管局擬１１月召開投資峰會，屆時或放寬入境酒店隔離

政府委任黃天祥為香港都會大學校董會主席，任期３年

１８間郵局下周一起提供電話智能卡實名登記支援服務

利嘉闊表示５月官方樓價指數升幅或擴大至１﹒５％

差估署表示４月樓價指數按月升０﹒５％，終止三連跌

市建局九龍城項目料提供４３００個單位，將重置街市；市建局啟動九龍城衙前圍道╱賈炳達道

發展項目

深股通額度全日用１６億元；滬股通額度全日用近５７億元，陸股通流入３９億元

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，指數連續５周窄幅徘徊

八達通推出「好賞嘟」獎賞平台，支援中小企

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《內房困局》

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傳山東能源集團將成大股東，奧園（０３８８３）以公告為準

綠地控股近５億美元境外債擬展期，債價急挫股價暫穩

金科股份續跌，據報「２０金科０３」展期方案獲通過

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《大國博弈》

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澳洲警告中國與所羅門安全協議將帶來地區性後果

秦剛稱上海將全面恢復正常，中美航班數量會馬上增加；競爭定義中美關係加劇緊張，若延續關

稅將奉陪

布林肯稱不尋求衝突和新冷戰，中方表示我們拭目以待

美國參議員提議禁應用程式商店上架涉數字人幣ＡＰＰ

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《恒大困局》

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恒大「２０恒大０２」債券持有人會議通過審議議案

浙江建投接手恒大寧波項目低債，兆馳股份蝕讓應收債

消息指中國恒大考慮分期償付境外債權人及債轉股

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《阿里績後》

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大和：阿里第四季利潤率勝預期，重申「買入」評級

大摩維持阿里巴巴增持評級，季績勝預期

富瑞：阿里第四季收入勝預期，惟降目標價至２３０元

摩通：阿里季績勝預期，重申增持，目標價１３０元

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《香港政情》

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候任行政長官李家超明赴京接受中央任命，下周二返港

傳習近平或縮短回歸訪港行程，若疫情再爆甚或不成行

康文署表示６月４日維園足球場已全數租出

李永達陳樹英退出民主黨

林鄭月娥稱特區雖曾經歷風浪，但一國兩制初心不變

消息指李家超明赴京接受任命，料獲領導人接見

王靈桂稱未來５年將是香港走向「由治及興」關鍵時期

立會人事編制小組通過架構重組，每年員工開支增１億

鄭若驊稱部分人認為憲法不適用於特區屬錯誤

陳冬稱香港競爭力法治水平保持前列，一國兩制成功

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《新冠肺炎》

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本港新增２５０宗確診，再多１名患者離世

４本地個案屬新型變種，基因排序與太古城麥當勞吻合

學校錄１８宗確診，有小學涉兩名同班學生及１名教師

５月前三周上海市總用電量恢復至去年同期７８％以上

上海昨增本土確診病例４５例、無症狀感染者２１９例

全國日增感染者已降至６百以下，北京８區社會面清零

全國昨增本土確診再降，上海浦東今日全員核酸

北京新增２２例確診和７例無症狀

台灣新增逾９﹒４萬宗確診１２６人死，均創新高

核酸檢測過程中涉嫌違法，北京警方表示金准醫學被立案

港府延長向長者免費派快測包至６月底

陳肇始稱疫情平穩發展，續監察是否有新變種病毒流入

會展再多增染疫涉５５歲洗碗工，與清潔工隔數日發病

沙田萬怡酒店現Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２傳播

灣仔至少３宗源頭不明，衞生署料港島現新病毒株傳播

醫管局感謝港鐵公司捐贈車票

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