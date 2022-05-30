《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》港股上周五（２０日）跟隨外圍反彈，升穿１０天線及２０天線，當日早段升

至近期區間頂，在２０８００附近遇到阻力，及後全日在２０５００至２０７００點區間上落，

收報２０６９７點。港股短期或仍受制於四月以來下降軌，如能成功突破下一級可上試月初高位

約２１３００點位置。恒指牛熊證資金流情況，截至周四（２６日）過去５個交易日，恒指牛證

合共錄得約１﹒３６億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約４７８萬港元

資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價

１９６００點至１９８９９點之間，累計相當約１６６７張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２０６００點至２０８９９點之間累計了相當約１４２８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至２６﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒６個波幅點至２９﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒４個波幅點至２６﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

３０﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至４１﹒５％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至３２﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒６個波幅點至３５﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

１８﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２８﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至１８﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒３個波幅點至３６﹒０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

２７﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約５４４９萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約４３０元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒１倍；另外，美團（０３６９０）相關認購

證及牛證期內錄得約２１２２萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１９２元至２０９元附近的

中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒９倍至５﹒２倍；

至於看淡資金流方面，期內匯豐的相關認沽證及熊證合共錄得約３８１萬元資金淨流入部署

。匯豐認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４０元至４３元附近的中期價外條款，實際槓

桿約８﹒４倍至９﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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