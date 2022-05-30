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即市新聞

30/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》某股份必升╱必跌，你會信嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。大家有否留意到，部分散戶投資者會將市場分析員當作心理輔導員，並喜歡他
們非常肯定地看好或看淡某股份的後市。也許在他們心裏，自己信賴的市場分析員所推介的，必
定可靠；當然，這會帶點迷信的成分。為了令讀者、觀眾或聽眾對自己更加忠實，部分市場分析
員會用「必升」或「必跌」作為分析股份的結論。
　　雖然股價其後有升有跌，看對或看錯市況，都不難解釋得到；懂得避重就輕，將焦點放對地
方便可。心水清者都知道，怎可能於股市內找到「必升」或「必跌」的股票呢？升浪中總會有調
整的時候，跌浪中亦總會有反彈的時候。下次有市場分析員謂某股份必升或必跌，大家可問問他
，所指的是多長的時間。若他們說半年、一年或兩年，各位會有膽量，以孖形式，動用全部資金
買入或賣空這隻股份嗎？
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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