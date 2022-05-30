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即市新聞

30/05/2022 08:00

《一周攻略－周進略》持續買入？見好即收？

　　《一周攻略》上周已預告，一面倒悲觀，有反彈空間，如今看來，正是如此，但又是否可持
續？也許一兩周甚至一個多月，也不意外，只是大家會持續長期買入持有，抑或見好即收？恐怕
仍是後者居多。理由如下。
　
＊幾大因素，幣策貫穿＊
　
　　年初至今，困擾大市的，雖有不同因素，既有新聞上最震撼的俄烏之爭，又有全球老百姓關
心的通脹，以及數年以來未全消除的疫情，不一而足。但論到金融市場的參與者，皆把上述因素
，一一對應於各地央行的收緊貨幣政策，加息周期展開，量寬則退市縮表。
　　可不是嗎？由疫情嚴重影響供應鏈，同時逼使各地推出刺激經濟的措施，已經為物價升溫埋
下伏線，到通脹勢頭形成，地緣政治風險又直接和間接助燃，如此一來，大家既知這些年來各地
央行，尤其美聯儲，極度寬鬆的貨幣供應環境，自然是造就一次潛在拆彈危機，要小心處理。
　
＊言者諄諄，聽者藐藐＊
　
　　是的，投資者不會人人想法一樣，不同事件觸發不同反應，以至不同時間有反應，但當大趨
勢形成，則又可以既快且狠的產生集體力量，不是短期隨機漫步的波動可比擬。
　　事實上，目前所見，過去十多年的資產升值潮，仍是投資者印象中深刻的真相，即使任何人
以當前衰退危機可能被低估為由，而提出要小心之說，亦往往言者諄諄，聽者藐藐。
　
＊暫不傾向加息四分三厘＊
　
　　然而，正是這樣的背景，人人信心滿滿，以為只要美聯儲得些好意需回首，適合時間停止加
息，便可微調得剛剛好，這個想法的一面倒之時，正是大家要小心的。
　　誠然，上周議息會議紀錄一出，足可印證美聯儲不急於往加息四分三厘那方走，投資者反應
甚為正面，也是基於這個原因。
　
＊後發先至，矯枉過正＊
　
　　問題是，背後假設美聯儲如有神助的掌握調控，本身未必合理。正如外界傾向認為局方後知
後覺，先是近幾年錯過退市縮表的最佳時機，又遲遲不抗通脹，那麼，姑勿論上述批評是否正確
，但又怎樣保證不會在衰退一事，甚至資產估值大折讓的大趨勢上，同樣後發先至，要以矯枉必
須過正的策略去補救？《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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