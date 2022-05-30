《套期保值－蕭猷華》油價高企，汽油需求或減少

《套期保值》國際油價升勢持續，上周五（２７日）紐約期油升至每桶１１５美元，地緣政

治風險升溫、俄烏戰爭持續、產油國的產能下降、油組拒絕額外增產等因素，紐約期油已經在每

桶１００美元以上近三個月。油價貴，除了影響通脹上升之外，亦令企業成本增加。雖然美國早

前釋放戰略石油儲備，但只是杯水車薪，加上疫情紓緩，抑壓了的需求增加，而且歐洲計劃禁運

俄羅斯原油，從而轉向美國入口，紐約期油在２０２２年初的每桶７６美元，一度升至最高每桶

１３０美元。



油價高企，除了影響企業成本之外，汽油價格也屢創新高，民眾百上加斤。不過，汽油價格

急升，或會導致需求減少，據美國能源訊息管理局數據，雖然踏入夏季駕駛高峰期，但預期汽油

價格在高水平之下，美國人今年夏天寧願選擇躲在家中。



截至上星期，美國汽油價格平均為每卡倫４﹒５９美元，按年上升５１％，達到歷史高位，

在加利福尼亞洲，甚至高達每卡倫６美元。由於疫情放緩，市場原本預期美國人在今年夏季，將

會大量出遊，但是在超高汽油價格影響之下，預期需求將會減少。



除了需求影響汽油價格之外，國際油價走勢是一個關鍵因素。筆者認為俄烏衝突對油價影響

逐漸減少，因為中國和印度在過去兩個月，不斷買入俄羅斯原油，所以不構成原油供應斷裂的情

況。與此同時，美國供應一直增加，日產量已增至約１２００萬桶。此外，美國收緊貨幣政策、

中國經濟增長放緩，對油價也是不利因素，料紐約期油短期先下看１００美元。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

