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30/05/2022 08:49

【內房困局】花樣年（１７７７）遭清盤呈請涉１﹒４９億美元欠款

　　《經濟通通訊社３０日專訊》花樣年控股（０１７７７）公布上周四（２６日）接獲
Ｆｌｏｗｅｒ　ＳＰＶ　４　Ｌｉｍｉｔｅｄ針對公司就未償還貸款融資約１﹒４９億美元向開
曼群島大法院提呈清盤呈請，公司將極力反對呈請。
　　該公司股份自４月１日起暫停買賣，以待公司刊發其截至２０２１年１２月３１日止年度的
財務業績。該公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。（ｍｈ）

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