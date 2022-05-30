【內房困局】花樣年（１７７７）遭清盤呈請涉１﹒４９億美元欠款

《經濟通通訊社３０日專訊》花樣年控股（０１７７７）公布上周四（２６日）接獲

Ｆｌｏｗｅｒ ＳＰＶ ４ Ｌｉｍｉｔｅｄ針對公司就未償還貸款融資約１﹒４９億美元向開

曼群島大法院提呈清盤呈請，公司將極力反對呈請。

該公司股份自４月１日起暫停買賣，以待公司刊發其截至２０２１年１２月３１日止年度的

財務業績。該公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。（ｍｈ）

