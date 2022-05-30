《專家之言－葉尚志》美債息階段性見頂，成長股有望領漲

《專家之言》５月２７日，港股彈性出現增強，仍在保持延續穩好的狀態發展。恒指漲了

５８０多點，有向上挑戰５０日線２０８５２點的傾向。目前，外圍股市是有所配合了，跌了接

近有兩個月時間的美股，開始有超跌後企穩、反彈修正的跡象，而Ａ股總體表現亦見穩定，上綜

指連漲了三日。我們相信情況將有利港股伸延穩好發展，對港股後市可以保持正面繼續看反彈，

而２１３００╱２２５００點依然可以是恒指現時的反彈目標。現階段，正如我們早前指出，隨

著美元ＤＸＹ指數回落至１０２﹒３以下，資金避險的行為有暫告一段落的機會，市場氣氛是有

所緩和了，但經濟增速放慢依然是憂慮關注點，總體謹慎觀望的氛圍是未能完全散去的。因此，

市場能否一如預期的再度逐步ｒｉｓｋ ｏｎ，接下來公布的宏觀經濟數據，將會是人氣能否進

一步提升的影響關鍵。



＊若升穿５０日線或向上突破，港股通連續１５日淨流入＊



恒指出現跳升，在盤中曾一度上升６６４點高見２０７８０點，但仍受制於５０日線以下，

如果能夠進一步上破這條均線的話，將會是２月下旬俄烏軍事行動開打以來、３月美聯儲進入加

息周期以來的首次，可以看作為大盤出現另一個向上突破的技術訊號，可以多加留意。恒指收盤

報２０６９７點，上升５８１點或２﹒８８％。國指收盤報７０８２點，上升２０５點或

２﹒９８％。另外，港股主板成交量回升至１２００億多元，而沽空金額有１９５﹒２億元，沽

空比例又回降至１６﹒２６％，空頭壓盤力量有逐步減少的跡象趨勢。至於升跌股數比例是

９４５：６３０，日內漲幅超過１２％的股票有４２隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３５隻

。港股通繼續錄得淨流入，在周五（２７日）錄得有逾４億元的淨流入金額，是連續１５個交易

日出現淨流入。



＊互聯網龍頭表現突出，藥明生物可趁低逐步收集＊



盤面上，指數股出現了普漲的狀態，其中，互聯網龍頭漲幅居前，首季業績表現符合預期的

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）漲了１２﹒２％，是漲幅最大的恒指成分股。另外，近期受到美

國方面小型ＣＲＯ公司融資困難的消息困擾，藥明生物（０２２６９）近期在５０元水平出現了

震動徘徊的狀態，建議可以關注趁低逐步收集的機會。事實上，藥明生物主要是跟大藥企合作，

而且業務重心在ＣＤＭＯ而非ＣＲＯ，股價近期出現的盤整狀態，估計更多是因為市場對估值的

考量。然而，隨著市場對於美聯儲後續激進加息的預期出現降溫後，在美國１０年國債收益率已

有階段性見頂於３﹒２厘、並回落至現時２﹒７厘水平的情況下，相信對高估值的成長股可以有

正面支持。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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