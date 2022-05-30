【國際要聞】哥倫比亞左翼候選人贏得首輪總統投票

《經濟通通訊社３０日專訊》南美洲國家哥倫比亞於周日（２９日）舉行總統選舉，據
９０％的點票結果，左翼「哥倫比亞歷史公約聯盟」的佩特羅，和獨立參選人埃爾南德斯進入第
２輪投票。
佩特羅得票率４０﹒９２％，埃爾南德斯得票率２８﹒４４％，排第３的右翼候選人古鐵雷
斯得票率２３﹒４８％。該國選舉法例規定，候選人在首輪選舉中得票率必須超過５０％，否則
便要舉行次輪選舉。（ｊｆ）
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