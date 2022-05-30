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30/05/2022 13:27

【國際要聞】美國俄州陣亡將士紀念活動爆槍擊，１死７傷

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國俄克拉荷馬州東部塔夫脫（Ｔａｆｔ）周日發生槍擊案，
造成１死７傷，一名２６歲涉案男子被捕。執法部門聲明指，案發於當地一個陣亡將士紀念日活
動，中槍者年齡在９至５６歲之間，死者為１名３９歲女子。名為巴克納的疑犯於周日下午向警
方自首。（ｊｆ）　　　

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