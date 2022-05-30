【國際要聞】尼泊爾周日小型客機空難，救援人員今發現１４遺體

《經濟通通訊社３０日專訊》尼泊爾周日（２９日）上午發生空難，塔拉航空公司一架載有

２２人的小型客機，由中部博克拉市起飛，在抵達西北部木斯塘地區江森機場前５分鐘墜毀。救

援人員今日確定飛機墜地位置，並已找到１４具遺體。

失事客機上有３名機組人員和１９名乘客，包括２名德國人、４名印度人、及１３名尼泊爾

人。尼泊爾內政部指，相信是惡劣天氣導致空難。（ｊｆ）

