【國際要聞】尼泊爾周日小型客機空難，救援人員今發現１４遺體

《經濟通通訊社３０日專訊》尼泊爾周日（２９日）上午發生空難，塔拉航空公司一架載有
２２人的小型客機，由中部博克拉市起飛，在抵達西北部木斯塘地區江森機場前５分鐘墜毀。救
援人員今日確定飛機墜地位置，並已找到１４具遺體。
失事客機上有３名機組人員和１９名乘客，包括２名德國人、４名印度人、及１３名尼泊爾
人。尼泊爾內政部指，相信是惡劣天氣導致空難。（ｊｆ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話30/05/2022
【6月部署】黃偉豪料港股走勢樂觀！咩板塊會係升市功臣？
|FOCUS30/05/2022
【FOCUS】上海祭50條「搶回損失」 消費股憧憬谷底翻身
|財經熱話30/05/2022
ETF通拍板港交所曾飆4%可趁勢追 大行指收入增幅有限
|財經熱話30/05/2022
【內需股跑出】李寧飆9% 潘鐵珊教你揀股、買賣策略！
|財經熱話30/05/2022
《午市前瞻》21300為後市關鍵位置 東方海外宜分注吸納
|大行報告30/05/2022
【大行炒D乜】再有券商降阿里巴巴及百度目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰