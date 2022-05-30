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30/05/2022 15:30

【俄烏開戰】澤連斯基突訪第２大城市，俄外長否認普京病危

　　《經濟通通訊社３０日專訊》烏克蘭總統澤連斯基周日（２９日）現身第２大城市哈爾科夫
，是俄烏開戰以來他首次到烏東視察，據指該市目前有３０％落入俄軍控制。澤連斯基結束巡視
後，宣布將國家安全局哈爾科夫州分局局長杜金革職，指他沒有努力保衛城市。
　　另一方面，有英國媒體周日引述情報部門消息，指俄羅斯總統普京病危，甚至可能已病故，
近期均由替身露面。俄外長拉夫羅夫否認，指普京沒有任何健康問題。（ｊｆ）

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