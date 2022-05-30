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30/05/2022 15:20

【外圍經濟】受疫情和供應鏈影響，豐田４月未達全球產量目標

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全球銷量最大的汽車製造商日本豐田汽車公司周一表示，由於
新冠疫情和零件短缺，未能完成４月份全球產量７５萬輛的目標。
　　豐田上生產了６９﹒２萬輛新車，較去年同期下降９﹒１％。該公司上周已將６月份全球產
量下調至約８０萬輛，並暗示可能下調全年９７０萬輛的目標。此外，上月全球銷量為７６﹒４
萬輛，按年下降１１﹒１％。（ｊｆ）

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