【外圍經濟】受疫情和供應鏈影響，豐田４月未達全球產量目標

《經濟通通訊社３０日專訊》全球銷量最大的汽車製造商日本豐田汽車公司周一表示，由於

新冠疫情和零件短缺，未能完成４月份全球產量７５萬輛的目標。

豐田上生產了６９﹒２萬輛新車，較去年同期下降９﹒１％。該公司上周已將６月份全球產

量下調至約８０萬輛，並暗示可能下調全年９７０萬輛的目標。此外，上月全球銷量為７６﹒４

萬輛，按年下降１１﹒１％。（ｊｆ）

