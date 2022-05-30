【外圍經濟】受疫情和供應鏈影響，豐田４月未達全球產量目標

《經濟通通訊社３０日專訊》全球銷量最大的汽車製造商日本豐田汽車公司周一表示，由於
新冠疫情和零件短缺，未能完成４月份全球產量７５萬輛的目標。
豐田上生產了６９﹒２萬輛新車，較去年同期下降９﹒１％。該公司上周已將６月份全球產
量下調至約８０萬輛，並暗示可能下調全年９７０萬輛的目標。此外，上月全球銷量為７６﹒４
萬輛，按年下降１１﹒１％。（ｊｆ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話30/05/2022
【6月部署】黃偉豪料港股走勢樂觀！咩板塊會係升市功臣？
|FOCUS30/05/2022
【FOCUS】上海祭50條「搶回損失」 消費股憧憬谷底翻身
|財經熱話30/05/2022
ETF通拍板港交所曾飆4%可趁勢追 大行指收入增幅有限
|財經熱話30/05/2022
【內需股跑出】李寧飆9% 潘鐵珊教你揀股、買賣策略！
|財經熱話30/05/2022
《午市前瞻》21300為後市關鍵位置 東方海外宜分注吸納
|大行報告30/05/2022
【大行炒D乜】再有券商降阿里巴巴及百度目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰