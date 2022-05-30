《台股攻略－黃振宇》台股升３４４點，收復１６６００關卡

《台股攻略》美股科技股及費城半導體指數連日大升，台股今日（３０日）跟隨美股升勢開

高走高，大盤一舉收復１６６００點，終場收在今日最高點１６６１０﹒６２點，升３４４﹒４

點，成交金額為２５６０﹒３５億元（新台幣．下同），三大法人再聯手超買３３９﹒１２億元

。

傳產股普遍揚升，水泥、食品、紡織、機電、造紙及汽車等類股指數同步上升超過１％。電

纜類股在華新盤中再創新高達４８﹒５元，終場收４７﹒２元，升４﹒３％。電子權值股方面，

半導體雙雄均收在今日最高點，台積電以５４７元作收，大升１７元，站回短均線；聯發科收

８７８元，升幅超過３％；鴻海、聯電、台達電、日月光投控及廣達等均支撐大盤。觀光類股亦

走出疫情干擾，雄獅、鳳凰、易飛網、山富及五福均漲停，中小型股鴻名、全訊及東哥遊艇等漲

停作收。在半導體及觀光類股齊揚下，推升台股指數大升超過３００點。素有「國民ＥＴＦ」之

稱的元大台灣５０ＥＴＦ最新規模衝上２，１９４億元，受益人數也增長到５４﹒５萬人，雙創

新高紀錄，反映投資者在台股回落時不離不棄，愈跌愈買，藉由市值型ＥＴＦ當作最佳抄底工具

。

台股整體市盈率比已滑落至１１﹒４倍附近，多數績優成長股孳息率超過５％以上，將吸引

部分長線與搶短買盤進場，加上市場氣氛逐步好轉，預期台股後續可望維持強勢，只要成交值適

度放大，將有助挑戰１６８７２點季線關卡。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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