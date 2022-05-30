《窩輪豪情－梁業豪》期指即市顯著向好，惟高位沽壓未散

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、金

融業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、中信股份（００２６７）與友建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選海螺創業（００５８６）、長實（０１１１３）與金沙中國（０１９２８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融業與綜合企業。此外，恒生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油、中信股份與建設銀行，可用

作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時

應參考的股票，則宜首選港鐵（０００６６）、中國電力（０２３８０）與長實。

今天（３０日）為５月份期貨、期權到期日，雖然投資氣候有利大市向上，淡友於高位努力

守關，阻止最後結算價進一步上升。６月份恒指期貨小時圖上，價位再度挑戰保歷加通道頂部阻

力，即市形勢顯著向好；即市支持位已上移至２０４９８╱２０３１３，不宜有失。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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