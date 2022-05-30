【虛幣世界】新Ｌｕｎａ幣推出價格即跌，比特幣仍受困三萬關

《經濟通通訊社３０日專訊》自ＬＵＮＡ幣崩盤事件之後，官方推出「ＬＵＮＡ２﹒０」，

似乎想挽回跌勢，凡持有舊ＬＵＮＡ幣的銀包持有人，都會空投獲得新的ＬＵＮＡ幣，而舊有的

ＬＵＮＡ幣改名為「ＬＵＮＣ」。但市場對於新幣並不賣帳，據數據顯示新的ＬＵＮＡ幣上市時

價格約為１７美元，但截至昨日晚只剩下５﹒２８美元。

而比特幣已經連跌九周，創下自２０１０年的紀錄，加密基金ＢｉｔＢｕｌｌ

Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官 Ｊｏｅ ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ認為，比特幣關鍵位仍看三萬美

元，只有突破到三萬美元才會有正面走勢；而向下的話，２５０００美元則是一個強力支持位。

據經濟通據數顯示，比特幣現報２９３３２﹒２６元（美元．下同），跌０﹒４６％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報１８０６﹒２７元，跌０﹒４１％；艾達幣報０﹒４７９３元，

跌０﹒５４％；瑞波幣報０﹒３８７８元，跌０﹒３３％。（ｕｌ）



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