《談國論企－黎偉成》美政棍假空大畫皮自招其辱

《談國論企》中國數十年前政壇、商界廣為流行的假、空、大陋習惡行基本平止，想不到今

天在美國甚至歐洲的許許多多政客政棍復活，典型例子乃可自美國國務卿布林肯，２０２２年５

月２６日在美國智庫亞洲協會作出的演講盡現尾巴，畫皮一揭，自招其辱。中國不吃美帝的一套

卑言鄙語，積極穩定經濟、提質發展以挺企、保就業、惠民生，加強擴大國際多邊友好聯繫和合

作，為人類和世界謀福祉。中美高、下立見！



＊美國政府內部顯然有相當重大矛盾及分歧＊



要指出，布林肯原定於５月５日對美國智庫亞洲協會的演講，要延遲到三個星期之後的５月

２６日始發表，中間的傳聞頗不少，但從整篇講話的結構、內容、觀點，先後不呼應和矛盾重重

，可在相當程度反映出美國政府內部以至政界中之政客政棍對華的政策、策略有重大的分歧，不

一致之中卻仍然擺脫不了美國仇華、壓華的惡毒心魔之困，畫皮內外假、空、大盡露，重點有：

（一）最假、最空的，當然是布林肯對華政策所稱的「三不」，特別是置於首的「不」：「

美國不尋求衝擊或新冷戰，而是要避免兩者發生」。不尋求「新冷戰」？美帝對華的冷戰，實際

在｛混世魔王｝特朗普就任時，已經從經貿、科技、企業、人員以至政治、軍事等全方位打響了

，到拜登上台以來不斷加大對華圍堵、攬炒力度的同時，更假仁假義的提出「四不」，最終使中

國國家主席習近平３月１８日應約同美國總統拜登作視顏通話時，忍不住向對方問詢：「總統先

生剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對

中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，有懷疑，但最終客氣地表示「對於你的這些表

態，我是十分重視的」。

實際情況，是拜登於５月中旬訪問韓國及日本之行，在東京搞了個甚麼四方機制峰會

ＱＵＡＤ和印太經濟經濟框架ＩＰＥＦ等，不僅把中國排除於外，美國人更是力圖在政治、經濟

、軍事上重重圍困、孤立中國惡行，與其「四不」之類的「承諾」，剛好是大相徑庭的背馳，可

見拜登所言之假、空、大，對華是凶狠惡絕！

嚴重的，是（二）布林肯所說「三不」，與拜登的「四不」，說三，而不道四，所少了一個

「不」，就是拜廝最後一條的「不支持「台獨」」，難道布林肯遲了三個星期的演講，忘了要緊

跟其老闆表表態「不支持「台獨」」嗎？還是布林肯支持「台獨」？

作為美國政府的第二號人物，應該好好思考一下習近平３月１８日應對拜登嚴正、直接警告

美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，所語之影響乃「顛覆性」，

是擲地有聲的。即使時隔兩個月「太遠了」，但中國外交部發言人汪文斌在５月２４日的記者例

會就拜登的「軍事介入」挺台胡言，表示如果美方在錯誤的道路上走下去，將給「中美關係造成

難以挽回的後果」，「最終也將使美國付出難以承受的代價」，是相當直接嚴正的警告。布林肯

又聾又盲？美國人反共反華成性！



＊千萬不要以友待美否則吃虧在眼前＊



再看（三）美國人以更多的「假、空、大」，堆詞作假的胡說（１）新疆被「滅族」，

（２）香港無「民主」，遂搞個支持「港獨」、黑暴等，便胡作妄為的搞甚麼「制裁」，粗暴地

干預中國內政；更在涉台問題上搞了許許多多大大小小的「動作」，狂妄地侵犯中國的主權問題

，所為之劣行，與所言之「美」言，剛好背道而馳。誰信美國人！

同樣的「假、空、大」，更是（四）對準俄羅斯而為之。拜登以假設、捏造，再挑釁、撥火

，推手弄出來的烏克蘭亂局，使俄羅斯面對「北約」東移至家門口，終於被逼採取軍事行動應對

之，而美國人更進一步添火撥油煽戰而非勸和，和藉詞以加緊加密「制裁」，又威嚇中國不要援

俄，否則會有「後果」，擬「滅絕」俄羅斯以劍指中國。狼心劣行，昭然若揭！

既然美國人逼人而來，更是劣績斑斑，中國也就千萬不要客客氣氛應對，口頭的痛斥，拆穿

美國西洋鏡，更重要的是在行動反美，特別是聯俄反美。中國外長王毅對所羅門國以及南太平洋

群國的訪問，是為對美圍堵之反圍堵，更多的反美行動，肯定陸續有來。美國人把中國視作為敵

人，中國也就千萬不要以友待之，否則吃虧在眼前。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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