《異動股》油價攀升近１２０美元，三桶油齊漲，中海油高開近２％

《經濟通通訊社３０日專訊》中海油（００８８３）現價升１﹒５％，報１２﹒１８元，該
股成交約２１９萬股，涉資２６６７萬元；中石化（００３８６）升０﹒９７％，報４﹒１７元
；中石油（００８５７）升０﹒７３％，報４﹒１６元。
美國陣亡將士紀念日在剛過去周末來臨，標誌駕駛季節開始，在歐洲即將禁絕俄油形勢下，
油價攀升至接近１２０美元水平。
上周五（２７日）布蘭特期油升１﹒７％或２﹒０３美元，收報每桶１１９﹒４３美元；紐
約期油升０﹒９％或０﹒９８美元，收報每桶１１５﹒１７美元，創超過兩個半月以來最高收市
價。
現時，恒生指數報２０９３３，升２３６點或升１﹒１４％，主板成交２２﹒５５億元。國
企指數報７１６７，升８５點或升１﹒２１％。恒生科技指數報４２５７，升７０點或升
１﹒６９％。
即月期指新報２０９３４，升１８０點，平水。即月國指期貨報７１６８，升７０點，平水
。即月科指期貨新報４２７０，升６３點，高水１２點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） １２﹒１８元 升１﹒５％
中石化（００３８６） ４﹒１７元 升０﹒９７％
中石油（００８５７） ４﹒１６元 升０﹒７３％
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（ｅｒ）
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