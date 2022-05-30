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即市新聞

30/05/2022 09:23

《異動股》油價攀升近１２０美元，三桶油齊漲，中海油高開近２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中海油（００８８３）現價升１﹒５％，報１２﹒１８元，該
股成交約２１９萬股，涉資２６６７萬元；中石化（００３８６）升０﹒９７％，報４﹒１７元
；中石油（００８５７）升０﹒７３％，報４﹒１６元。
　　美國陣亡將士紀念日在剛過去周末來臨，標誌駕駛季節開始，在歐洲即將禁絕俄油形勢下，
油價攀升至接近１２０美元水平。
　　上周五（２７日）布蘭特期油升１﹒７％或２﹒０３美元，收報每桶１１９﹒４３美元；紐
約期油升０﹒９％或０﹒９８美元，收報每桶１１５﹒１７美元，創超過兩個半月以來最高收市
價。
　　現時，恒生指數報２０９３３，升２３６點或升１﹒１４％，主板成交２２﹒５５億元。國
企指數報７１６７，升８５點或升１﹒２１％。恒生科技指數報４２５７，升７０點或升
１﹒６９％。
　　即月期指新報２０９３４，升１８０點，平水。即月國指期貨報７１６８，升７０點，平水
。即月科指期貨新報４２７０，升６３點，高水１２點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　１２﹒１８元　　升１﹒５％
　　中石化（００３８６）　　４﹒１７元　升０﹒９７％
　　中石油（００８５７）　　４﹒１６元　升０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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