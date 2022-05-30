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30/05/2022 15:47

《外匯達仁－盧楚仁》通脹見頂？言之尚早！

　　《外匯達仁》上星期美股持續出現反彈，相反美匯指數卻繼續反覆偏軟，主要是華爾街開始
炒作美國通脹見頂的概念。這是源自於美國最近公布經濟數據表現令人失望，再加上美國４月通
脹數據有見頂跡象，故此金融市場憧憬美國聯儲局未來或會放慢加息的幅度和步伐，在聯儲局有
機會由鷹派轉鴿派的支持下，儘管美國經濟數據令人失望，標普５００指數終於扭轉連跌八星期
的弱勢而見底回升。
　　但筆者就不認同美國甚至環球通脹見頂的說法，雖然美國４月ＣＰＩ及ＰＣＥ都相繼見頂回
落，但實際以目前商品價格來說，尤其是能源板塊和農產品板塊均持續攀升。例如芝商所天然氣
年初至今上升了超過１﹒４倍，紐約期油上升接近５０％，小麥期貨上升５０％，玉米和大豆期
貨上升３０％。
　　這兩板塊價格向上主要受到俄烏戰爭影響供應出現緊張所導致，故金融市場普遍認為俄烏戰
爭邁向持久戰的話，能源和農產品價格後市仍有可能繼續上升。若果以ＣＲＢ商品指數來看，在
執筆時已升至３４１﹒５，數字為２０１１年８月以來的新高，這反映最新大宗商品價格甚至通
脹不跌反升。相信美國在６月公布的５月ＣＰＩ和ＰＣＥ，很大機會再度回升。所以說，通脹見
頂實屬言之尚早。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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