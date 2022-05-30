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即市新聞

30/05/2022 14:35

《異動股》上海出台５０項紓緩措施，內需股造好，李寧揚近１１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》滬深兩地政府均推出紓緩措施，內需股午後升幅擴大。李寧
（０２３３１）現價升１０﹒６４％，報５８﹒２５元，該股成交約３０９０萬股，涉資
１７﹒６０億元，盤中高見５８﹒３元，最低見５３﹒７５元，暫為表現最佳藍籌；申洲
（０２３１３）升４﹒６７％，報１０５﹒４元；安踏（０２０２０）升４﹒５１％，報
８５﹒７元；海底撈（０６８６２）升８﹒２２％，報１４﹒４８元。
　　上海市政府２９日發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出５０條助企紓困新政
策，包括緩繳「五險一金」和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多渠道為企業減費讓利、加大退稅
減稅力度、發放援企穩崗補貼等。初步測算，本輪《行動方案》提出的政策措施疊加３月底出台
的２１條政策，預計全年將為市場主體減負各類資金規模達到３０００億元人民幣。
　
＊深圳推促消費３０條措施，料拉動消費約４５０億元＊
　
　　另外，深圳市發改委、深圳市商務局等六部門聯合印發實施《深圳市關於促進消費持續恢復
的若干措施》，圍繞消費端、生產端同發力，實物消費、服務消費雙促進，長期政策、短期措施
相結合，提出九大方面３０條措施，據相關部門預計，將拉動消費約４５０億元（人民幣．下同
）。
　　此次《措施》中促進汽車消費是一大亮點。在支持個人消費者購買汽車方面，對新購置符合
條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超過１萬元╱台補貼；對新購置符
合條件新能源旅遊客運車的企業、個體工商戶等，給予最高不超過５萬元╱台補貼等。新增投放
２萬個普通小汽車增量指標，放寬混合動力小汽車指標申請條件，允許名下僅有１輛在深圳市登
記的小汽車個人，購買符合條件的混合動力小汽車，並申請上牌指標。
　　在開展消費電子產品促銷活動方面，於５－８月期間輪動組織開展消費電子專場促銷活動，
對消費者購買符合條件的手機、電腦（含平板電腦）、耳機、音響、全屋智能家電、智能穿戴設
備、消費級無人機、智能家用機器人、智能健身器材等產品，按照銷售價格的１５％給予補貼，
每人累計最高２０００元。對消費者購買符合條件的電視機、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電、
生活小家電等家用電器，按照銷售價格的１５％給予補貼，每人累計最高２０００元。
　　現時，恒生指數報２１０９９，升４０２點或升１﹒９５％，主板成交９７６﹒０５億元。
國企指數報７２４１，升１５８點或升２﹒２４％。恒生科技指數報４３２９，升１４２點或升
３﹒３９％。
　　即月期指新報２１０６０，升３０６點，低水４０點。即月國指期貨報７２２６，升１２８
點，低水１５點。即月科指期貨新報４３１１，升１０４點，低水１８點。
　　上證綜合指數報３１４３，升１３點或升０﹒４２％，成交３３６８﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２８７，升９３點或升０﹒８３％，成交１６９９﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　５８﹒２５元　升１０﹒６４％
　　申洲（０２３１３）　　　１０５﹒４元　　升４﹒６７％
　　安踏（０２０２０）　　　　８５﹒７元　　升４﹒５１％
　　海底撈（０６８６２）　　１４﹒４８元　　升８﹒２２％
　　泡泡瑪特（０９９９２）　　２９﹒５元　　升１﹒７２％
　　海倫司（０９８６９）　　１２﹒２２元　升１２﹒１１％
　　潤啤（００２９１）　　　４７﹒６５元　　升７﹒４４％
　　青啤（００１６８）　　　　６４﹒１元　　　升５﹒６％
　　百威亞太（０１８７６）　　２０﹒４元　　升２﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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