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30/05/2022 10:44

【新冠肺炎】北京新增８例確診，部分地鐵公交恢復運營，多地解封

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京通報，２９日新增８例本土確診病例
（含１例無症狀感染者轉確診病例）和４例無症狀感染者。經過一個多月的連續奮戰，北京已連
續７天新增病例數明顯下降，連續兩天無新增社會面病例。２９日北京部分地區的地鐵、公交車
恢復運營；公園開門迎客；部分電影院、商場恢復營業；還有多個社區解封。房山區、順義區由
居家辦公調整為正常上班。連續５日無新增社會面病例的朝陽區、通州區適當提高到崗率。不過
，餐飲業仍繼續暫停堂食服務。暫緩中小學、幼兒園返校；高校繼續實施校園封閉管理各項措施

　　此外，２０２２年北京市高考報名考生共５﹒４萬人，考試將於６月７日至１０日進行。此
外，２０２２年北京市中考將在６月２４日至２６日如期舉行。
　　
＊十天內三家核酸檢測公司被公安立案偵查＊
　
　　繼北京樸石醫學、北京金准醫學被查後，短短十天內，北京第三家核酸檢測公司被公安立案
偵查。北京中同藍博醫學檢驗實驗室被發現溯源記錄不完整，記錄規則不清晰，不能提供原始標
本流轉單和擴增板原始紙質記錄，部分時間點擴增文件記錄與實驗室自述檢測數量不符，違規對
多管樣本進行混管檢測。以上情況嚴重違反質量安全規定，影響檢測結果準確性，導致對核酸檢
測陽性人員發現和管控不及時，造成疫情進一步傳播風險。
　　北京市衛生健康委員會黨委委員王小娥表示，已勒令北京中同藍博醫學檢驗實驗室立即停止
執業，啟動吊銷醫療機構執業許可證程序，並配合公安部門予以立案偵查。
　　北京市公安局副局長潘緒宏表示，初步查明，該公司為了節約成本、加趕進度，嚴重違反新
冠病毒核酸檢測操作規範，在明知超量混檢可能導致檢測結果失準的情況下，仍然採取多管混檢
的方式進行檢測，涉嫌妨害傳染病防治罪。目前，該公司法定代表人張某某（男，５２歲）等８
人已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

＊被查中同藍博為中國同輻（０１７６３）子公司＊

　　中同藍博醫學檢驗實驗室是中國同輻（０１７６３）全資子公司，法人代表為張火兵。中國
同輻是中國核工業集團有限公司控股子公司，於２０１１年在原中國同位素有限公司基礎上重組
設立。公司在北京、成都、武漢、合肥相繼開設了核酸採樣點，還承接了冬奧會部分人員核酸檢
測工作。除中同藍博外，張火兵還在中國同輻另一家全資公司－－北京北方生物技術研究所有限
公司擔任法人代表、經理和執行董事。此外，張火兵還在中國同輻參股公司－－南京寧一精準醫
學檢驗所有限公司和南京慈基醫學技術服務有限公司擔任董事。
　　５月２１日，北京樸石醫學被公安立案，２７日，北京金准醫學被立案。

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