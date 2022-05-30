《午市前瞻》２１３００為後市關鍵位置，東方海外宜分注吸納

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報２１０８４，升３８７點或１﹒８７％，主

板成交７３４﹒６１億元。恒生中國企業指數報７２３９，升１５７點或２﹒２２％。恒生科技

指數報４３１７，升１３０點或３﹒１２％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１７５﹒９元，升１２元或７﹒３２％，成交４９﹒０１億元；騰訊

控股收報３４８﹒４元，升６﹒６元或１﹒９３％，成交４０﹒４５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

９２﹒９元，升１﹒９元或２﹒０９％，成交２６﹒１３億元。國指三大成交股份依次為美團、

騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。



＊連敬涵：美團偷步炒，績後或拖大市＊



恒指自２月尾以來首次突破五十天線，因深圳及上海先後公布刺激經濟措施，帶動消費股表

現及大市氣氛，Ａ股同告造好。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，滬深

陸續公布具體措施，對市場氣氛確有幫助。恒指目前阻力位可上望至５月初高位２１３００，如

能成功突破將一改近期「一浪低於一浪」頹勢，為後市的關鍵位置。

此外，美團（０３６９０）本周即將公布首季業績，炒味漸濃。但連敬涵指阿里

（０９９８８）績前持續尋底，績後才能一舉反彈帶動大市；但目前美團已偷步炒起，即使業績

好過或符合預期，都有機會出現獲利回吐，一百天線將有較大阻力，亦要小心美團會拖累大市。



＊航運股受惠高運費＊



自季檢公布東方海外（００３１６）染藍後，股價強勢難擋，屢創新高。目前東方海外已超

買，而且股價居高不下，連敬涵指，想追入的投資者應分注入手，有決心的話，現時可先入一手

，回落至十天線吸納則較為正路。他分析，今年航運股都可看高一線，因為戰爭與疫情等因素都

不斷拉高運費，預期高運費將會持續。但他指美國取消部分關稅消息現時仍未及炒作，因詳細內

容仍未落實，減多少仍未可知，故帶來的影響仍不顯著。（ｈｃ）

