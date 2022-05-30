【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒５億人幣，買李寧沽騰訊

《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指高開２３６點，報２０９３３點。最高升４７１點報

２１１６９點，最低升１８７點報２０８８５點。恒指收報２１１２３點，升４２６點或

２﹒０６％。

按額度計算，北水全日淨流入１﹒５億元人民幣，減少９０﹒８％。北水淨買入最多的個股

依次是李寧（０２３３１）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依

次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交１２８８﹒１１億元增加７﹒３％。其中港股通成交２６４﹒９億元，佔總成交

２０﹒６％。



＊深圳上海齊推支持經濟措施＊



深圳市發改委、深圳市商務局等六部門聯合印發實施《深圳市關於促進消費持續恢復的若干

措施》，圍繞消費端、生產端同發力，實物消費、服務消費雙促進，長期政策、短期措施相結合

，提出九大方面３０條措施，據相關部門預計，將拉動消費約４５０億人民幣。在支持個人消費

者購買汽車方面，對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超

過１萬元╱台補貼。

此外，上海市政府昨日發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出５０條助企紓困

新政策，包括緩繳「五險一金」和稅款、擴大房屋租金減免範圍、多渠道為企業減費讓利、加大

退稅減稅力度、發放援企穩崗補貼等。

《方案》明確，上海將對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等５個特困行業，從

４月起階段性緩繳社會保險費單位繳納部分。對餐飲、零售、旅遊、交通運輸、文體娛樂、住宿

、會展等受疫情影響嚴重的７類行業中不裁員少減員的企業，發放一次性穩崗補貼。補貼標準按

照企業參保人數每人６００元計算，一個企業補貼上限３００萬元。

李寧升１１﹒０２％報５８﹒４５元，北水淨買入３﹒４億元；快手升３﹒４３％報

７０﹒９元，北水淨買入２﹒４億元；中國移動升０﹒１％報５０﹒６５元，北水淨買入２億元

。

騰訊控股升２﹒４％報３５０元，北水淨賣出５﹒３億元；小米集團升３﹒６２％報

１２﹒０２元，北水淨賣出１﹒６億元；比亞迪股份升２﹒３８％報２７５元，北水淨賣出

０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） ３﹒３７

快手 （０１０２４） ２﹒３６

中國移動 （００９４１） １﹒９６

建設銀行 （００９３９） １﹒３４

中國海洋石油 （００８８３） １﹒１０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒２９

小米集團 （０１８１０） －１﹒５８

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒８５

香港交易所 （００３８８） －０﹒６７

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