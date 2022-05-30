《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒２７以上阻力將增加

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒０５ １２７﹒２７ １２６﹒８６

歐元╱美元 １﹒０７６２ １﹒０７７０ １﹒０７２７

英鎊╱美元 １﹒２６３８ １﹒２６５８ １﹒２６２１

美元╱瑞郎 ０﹒９５５５ ０﹒９５８１ ０﹒９５５４

美元╱港元 ７﹒８４８１ ７﹒８４９５ ７﹒８４７８

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《美元走勢》美匯指數上周繼續受壓，下試５０天平均線的１０１﹒４０。美國４月ＰＣＥ

物價指數按年增長６﹒３％，符合預期，但就從高位回落；５月份密西根大學消費者信心指數終

值向下修正至５８﹒４，反映消費者憂慮經濟前景。聯儲局在５月會議紀要顯示，６月和７月會

議將繼續加息，但之後的行動要平衡通脹及經濟表現。市場關注美國通脹是否已觸頂，或影響聯

儲局未來的行動。市場風險胃納好轉，股市大幅反彈，非美貨幣亦造好。關注美匯指數在５０天

平均線的表現。

歐元再次上試５０天平均線附近的阻力１﹒０７５０╱７０，下一步阻力位於１﹒０８４０

；初步支持位於１﹒０６９０，下一步支持位於１﹒０６５０，估計歐元升幅將放慢。英國在通

脹仍然升溫的情況下經濟前景不容樂觀，受惠美元轉弱帶來的漲勢未必能持續，１﹒２７以上阻

力將增加。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７６５ １﹒０６８０ １﹒０７８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鈁 １﹒２７１０ １﹒２５５０ １﹒２７６０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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