  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/05/2022 19:25

《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國公布ＰＭＩ，及歐元區公布ＣＰＩ，料為周二（３１日）
市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國總統拜登與美聯儲主席鮑威爾會面，討論美國和全球經濟狀況
。本港時間周二４：００ｐｍ，德國經濟部長哈貝克、德國財政部長林德納、歐盟執委會主席馮
德萊恩及商界領袖在Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｃｏｕｎｃｉｌ會議上發表主旨演講。４：１５ｐｍ，
歐洲央行委員Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ　ＭｃＣａｕｌ參加高級別證券化論壇的小組討論。

＊日本公布失業率，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊

　　數據方面，周二本港時間７：３０ａｍ，日本公布４月失業率，料維持於２﹒６％。本港時
間７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產，月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒２％，年率跌幅料
由１﹒７％擴大至３﹒６％；４月零售銷售月率升幅料由１﹒７％收窄至０﹒９％，年率升幅料
由０﹒７％擴大至２﹒６％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布５月製造業採購經理人指數
（ＰＭＩ），料由４７﹒４升至４８﹒９；５月非製造業採購經理人指數料由４１﹒９升至４５
；５月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布４月建築許可，月率料由下滑１８﹒５％改善
至升２％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布４月新屋動工，年率升幅料由６％收窄至２﹒４％
；５月消費者信心指數料由３３升至３３﹒８。
　　　本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者物價指數，月率升幅料維持於０﹒６％，
年率升幅料由７﹒５％擴大至７﹒８％；５月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒５％擴大至
３﹒６％。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由５６﹒４降至
５５﹒１。本港時間１０：３０ｐｍ，美國公布５月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由
１﹒１升至１﹒５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：天臣（０１２０１）、國投（０１３８６）、ＣＴＲ
（０１４１６）、萬威（００１６７）、澳門勵駿（０１６８０）、日贏（０１７４１）、Ｂ＆
Ｄ（０１７８０）、融科（０２３２３）、貝殼－Ｗ（０２４２３）、Ｓ＆Ｔ（０３９２８）、
亞視（００７０７）、卡姆丹克（００７１２）、輝煌新華聯合投資（０８１５９）、鴻偉亞洲
（０８１９１）、ＷＭＣＨ（０８２０８）等。（ｗａ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/05/2022
《神州經脈》上海50條政策振經濟　滬綜指四連揚　人幣連彈兩日
人氣文章財經熱話30/05/2022
航班有望增開、滬推進復工兼人幣反彈　中資航空股持續造好
人氣文章市場動向30/05/2022
中銀香港證券服務「夥力最強」 免佣優惠減低投資成本
人氣文章專訪30/05/2022
【專訪】陶冬：多國陷「流動性陷阱」（有片）
人氣文章財經熱話30/05/2022
【兗礦仍可吼？】張智威拆解兗礦能源下跌之謎　籲呢個位可吼！
人氣文章財經熱話30/05/2022
【6月部署】黃偉豪料港股走勢樂觀！咩板塊會係升市功臣？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金