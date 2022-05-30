《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社３０日專訊》中國公布ＰＭＩ，及歐元區公布ＣＰＩ，料為周二（３１日）

市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國總統拜登與美聯儲主席鮑威爾會面，討論美國和全球經濟狀況

。本港時間周二４：００ｐｍ，德國經濟部長哈貝克、德國財政部長林德納、歐盟執委會主席馮

德萊恩及商界領袖在Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｃｏｕｎｃｉｌ會議上發表主旨演講。４：１５ｐｍ，

歐洲央行委員Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ ＭｃＣａｕｌ參加高級別證券化論壇的小組討論。



＊日本公布失業率，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊



數據方面，周二本港時間７：３０ａｍ，日本公布４月失業率，料維持於２﹒６％。本港時

間７：５０ａｍ，日本公布４月工業生產，月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒２％，年率跌幅料

由１﹒７％擴大至３﹒６％；４月零售銷售月率升幅料由１﹒７％收窄至０﹒９％，年率升幅料

由０﹒７％擴大至２﹒６％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布５月製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ），料由４７﹒４升至４８﹒９；５月非製造業採購經理人指數料由４１﹒９升至４５

；５月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布４月建築許可，月率料由下滑１８﹒５％改善

至升２％。本港時間１：００ｐｍ，日本公布４月新屋動工，年率升幅料由６％收窄至２﹒４％

；５月消費者信心指數料由３３升至３３﹒８。

本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布５月消費者物價指數，月率升幅料維持於０﹒６％，

年率升幅料由７﹒５％擴大至７﹒８％；５月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒５％擴大至

３﹒６％。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布５月芝加哥採購經理人指數，料由５６﹒４降至

５５﹒１。本港時間１０：３０ｐｍ，美國公布５月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由

１﹒１升至１﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：天臣（０１２０１）、國投（０１３８６）、ＣＴＲ

（０１４１６）、萬威（００１６７）、澳門勵駿（０１６８０）、日贏（０１７４１）、Ｂ＆

Ｄ（０１７８０）、融科（０２３２３）、貝殼－Ｗ（０２４２３）、Ｓ＆Ｔ（０３９２８）、

亞視（００７０７）、卡姆丹克（００７１２）、輝煌新華聯合投資（０８１５９）、鴻偉亞洲

（０８１９１）、ＷＭＣＨ（０８２０８）等。（ｗａ）

