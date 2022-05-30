【恒大困局】恒大擬召債權人會議，將債券回售部分展期半年

《經濟通通訊社３０日專訊》據深圳證券交易所公告，恒大地產（０３３３３）將於６月１

至２日召開「２０恒０３」債權人會議，會議將審議該債券回售部分展期半年等三個議案。

「２０恒０３」回售部分債券的兌付日為６月５日，恒大地產指，基於其經營現狀，申請將

兌付日調整為１２月５日。（ｓｌ）

