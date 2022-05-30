【特首選舉】傳李家超今日將與韓正商討國家安全及政府重組事宜

《經濟通通訊社３０日專訊》據《南華早報》報道，行政長官當選人李家超將於今日會見中
國副總理韓正，討論包括政府重組、房屋和國家安全等問題。
消息指，李家超將會晤中國公安部長、中央港澳工作領導小組副組長趙克志。
消息稱，由於疫情關係，李家超在北京行程要閉環管理，周二（３１日）返港後當日下午於
香港機場會見傳媒。（ｈｙ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|大行報告30/05/2022
【大行炒D乜】再有券商降阿里巴巴及百度目標價
|市場動向30/05/2022
閒錢仲存銀行？獨家閒錢理財工具懶人包，化解「韭菜」魔咒你要知
|開市Good Morning30/05/2022
潘鐵珊：ETF通難刺激港股成交 港交所上望345元
|財經熱話30/05/2022
【陶觀天下】全球糧食短缺 聯儲政策微調
|財經熱話30/05/2022
【虛幣世界】新Luna幣推出價格即跌，比特幣仍受困三萬關
|中國故事27/05/2022
《神州經脈》4月工業利潤現負值 中美再隔空溝通 滬綜指收升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰