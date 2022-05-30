【特首選舉】傳李家超今日將與韓正商討國家安全及政府重組事宜

《經濟通通訊社３０日專訊》據《南華早報》報道，行政長官當選人李家超將於今日會見中

國副總理韓正，討論包括政府重組、房屋和國家安全等問題。

消息指，李家超將會晤中國公安部長、中央港澳工作領導小組副組長趙克志。

消息稱，由於疫情關係，李家超在北京行程要閉環管理，周二（３１日）返港後當日下午於

香港機場會見傳媒。（ｈｙ）

