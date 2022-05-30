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30/05/2022 11:24

【新冠肺炎】何栢良：爆疫酒吧或超容納人數，毋須收緊防疫限制

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中環兩間酒吧先後出現感染群組，港大傳染病感染及傳染病中
心總監何栢良在電台節目表示，現有規定酒吧最多容納７５％，爆疫的兩間酒吧有７００人次入
場，估計有機會違規，當局有需要考慮如何有效管理入場人數，及保持場內的社交距離措施。他
認為現時疫情尚算平穩，若每日新增個案維持在２００至３００宗，患者多為輕症，毋須收緊防
疫限制。
　　何栢良表示，染疫的２０多人大部分是年輕人，當中有人已接種３針疫苗，認為患重症的機
會微乎其微，但風險在於這些人士會否傳染給無接種疫苗的長者或高危人士。
　
＊熔斷機制仍有調整空間＊
　
　　至於當局微調航班熔斷機制，何栢良說，現時每日輸入個案約３０宗，佔整體新增確診不算
很大比例，加上全球流行的新冠病毒仍是Ｏｍｉｃｒｏｎ分支，香港應該可以應付到。他又指，
全球多個地區在解除社交距離措施及入境限制後，未見有大型爆發，如配合疫苗接種，估計不會
為本港疫情帶來很大影響。
　　至於增加來港人士抵港的核酸檢測次數，何栢良認為，完成入境檢疫後在社區發現的陽性個
案會愈來愈多，認為措施有助在７月１日前歇止輸入個案。（ｈｙ）
　

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