【新冠肺炎】梁子超料短期內維持２００多宗確診

《經濟通通訊社３０日專訊》呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，近期表列處所重開
，人與人的接觸增加，預料短期內本港感染個案仍會維持２００多宗。
至於中環有兩間酒吧先後爆發疫情。梁子超關注客人數目有否超過酒吧通風系統的負荷，擔
心一旦有跳舞等劇烈運動，病毒排放相對靜止可高出１００倍，如有傳染源，其他人呼吸空氣量
增加幾倍以上，令傳播風險增加。（ｈｙ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話30/05/2022
【內需股跑出】李寧飆9% 潘鐵珊教你揀股、買賣策略！
|財經熱話30/05/2022
《午市前瞻》21300為後市關鍵位置 東方海外宜分注吸納
|大行報告30/05/2022
【大行炒D乜】再有券商降阿里巴巴及百度目標價
|市場動向30/05/2022
閒錢仲存銀行？獨家閒錢理財工具懶人包，化解「韭菜」魔咒你要知
|開市Good Morning30/05/2022
潘鐵珊：ETF通難刺激港股成交 港交所上望345元
|財經熱話30/05/2022
【陶觀天下】全球糧食短缺 聯儲政策微調
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰