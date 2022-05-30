【新冠肺炎】梁子超料短期內維持２００多宗確診

《經濟通通訊社３０日專訊》呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，近期表列處所重開

，人與人的接觸增加，預料短期內本港感染個案仍會維持２００多宗。

至於中環有兩間酒吧先後爆發疫情。梁子超關注客人數目有否超過酒吧通風系統的負荷，擔

心一旦有跳舞等劇烈運動，病毒排放相對靜止可高出１００倍，如有傳染源，其他人呼吸空氣量

增加幾倍以上，令傳播風險增加。（ｈｙ）

